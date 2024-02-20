Какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей, как и в предыдущем месяце, стала Hyundai Solaris. На втором и третьем местах расположились Renault Duster и Volkswagen Polo.
В январе на вторичном рынке Белгородской области наибольший спрос был на автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн рублей. Они составили 30% от общего объёма продаж. Чуть более четверти автолюбителей приобретали автомобиль с пробегом от 500 тыс. до 1 млн рублей (27%), а 16% покупателей выбирали авто до 500 тыс. рублей. 14% жителей Белгородской области приобретали автомобили с пробегом от 1,5 млн до 2 млн рублей, а 13% — свыше 2 млн рублей.
В январе автовладельцы Белгородской области в основном приобретали автомобили с пробегом от 100 тыс. до 200 тыс. км (44%) и немного меньше (43%) — с пробегом до 100 тыс. км. Оставшиеся 13% белгородцев покупали автомобили с пробегом от 200 тыс. км.
По данным экспертов, в 2024 году российский рынок автомобилей с пробегом продолжит свой рост, однако он будет менее интенсивным, чем в 2023 году. В наилучшем случае продажи в этом году увеличатся на 10%. Дополнительное ускорение рынка может произойти во второй половине текущего года в случае снижения ключевой ставки Центробанком. Это сделает покупку автомобиля с пробегом более доступной для потребителей.