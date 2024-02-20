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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Белгородцы в январе из машин с пробегом выбирали Hyundai Solaris

Какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы

20 февраля 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы в январе из машин с пробегом выбирали Hyundai Solaris

В январе 2024 года автолюбители Белгородской области в основном выбирали автомобили южнокорейского бренда KIA, доля которого составила 13% от общего числа продаж. Вторую позицию заняли LADA и Hyundai, доля каждой из них составила 11%, сообщили в пресс-службе автомобильной системы Pango Cars.

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей, как и в предыдущем месяце, стала Hyundai Solaris. На втором и третьем местах расположились Renault Duster и Volkswagen Polo.

В январе на вторичном рынке Белгородской области наибольший спрос был на автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн рублей. Они составили 30% от общего объёма продаж. Чуть более четверти автолюбителей приобретали автомобиль с пробегом от 500 тыс. до 1 млн рублей (27%), а 16% покупателей выбирали авто до 500 тыс. рублей. 14% жителей Белгородской области приобретали автомобили с пробегом от 1,5 млн до 2 млн рублей, а 13% — свыше 2 млн рублей.

В январе автовладельцы Белгородской области в основном приобретали автомобили с пробегом от 100 тыс. до 200 тыс. км (44%) и немного меньше (43%) — с пробегом до 100 тыс. км. Оставшиеся 13% белгородцев покупали автомобили с пробегом от 200 тыс. км.

По данным экспертов, в 2024 году российский рынок автомобилей с пробегом продолжит свой рост, однако он будет менее интенсивным, чем в 2023 году. В наилучшем случае продажи в этом году увеличатся на 10%. Дополнительное ускорение рынка может произойти во второй половине текущего года в случае снижения ключевой ставки Центробанком. Это сделает покупку автомобиля с пробегом более доступной для потребителей.

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