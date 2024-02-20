Какие машины с пробегом и за сколько предпочитают белгородцы

По данным экспертов, в 2024 году российский рынок автомобилей с пробегом продолжит свой рост, однако он будет менее интенсивным, чем в 2023 году. В наилучшем случае продажи в этом году увеличатся на 10%. Дополнительное ускорение рынка может произойти во второй половине текущего года в случае снижения ключевой ставки Центробанком. Это сделает покупку автомобиля с пробегом более доступной для потребителей.