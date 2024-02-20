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Суд

Глухонемой убедил глухонемого друга отдать айфон, чтобы остановить «банду» из Москвы

20 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI
Суд

Глухонемой белгородец отправится в колонию за кражу телефона и украшений

Злоумышленник убедил приятеля отдать свой телефон для «защиты» от мужчин, который якобы хотят избить потерпевшего. Помимо этого, белгородец похитил у знакомых ювелирные украшения на 300 тыс. рублей. Подробности сообщает городская прокуратура.

Глухонемой белгородец сообщил своему приятелю, у которого также ограничены возможности здоровья, о том, что якобы пятеро крупных московских мужчин хотят напасть на него и избить. Чтобы «защитить» приятеля, злоумышленник предложил ему отдать свой айфон стоимостью 36 тыс. рублей.

Испугавшись нападения, белгородец отдал телефон. Глухонемой мужчина забрал его себе.

Кроме того, тот же белгородец, находясь в гостях у знакомых, похитил у них ювелирные украшения на 309 тыс. рублей.

Злоумышленник задержан. Он признал свою вину частично, но с суммами причинённого ущерба не согласился. Во время суда белгородец также пытался строить новые версии, чтобы избежать наказания. Однако суд доказал его причастность в совершении двух преступлений.

При назначении наказания учли личность подсудимого. Ранее мужчина уже был судим. Смягчающими обстоятельствами стали его частичное признание, состояние здоровья и раскаяние в содеянном. Белгородцу назначили наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима.

Сотрудник сортировочного центра украл телефон из посылки и продал его
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