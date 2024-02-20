Глухонемой убедил глухонемого друга отдать айфон, чтобы остановить «банду» из Москвы

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Глухонемой белгородец сообщил своему приятелю, у которого также ограничены возможности здоровья, о том, что якобы пятеро крупных московских мужчин хотят напасть на него и избить. Чтобы «защитить» приятеля, злоумышленник предложил ему отдать свой айфон стоимостью 36 тыс. рублей.
Испугавшись нападения, белгородец отдал телефон. Глухонемой мужчина забрал его себе.
Кроме того, тот же белгородец, находясь в гостях у знакомых, похитил у них ювелирные украшения на 309 тыс. рублей.
Злоумышленник задержан. Он признал свою вину частично, но с суммами причинённого ущерба не согласился. Во время суда белгородец также пытался строить новые версии, чтобы избежать наказания. Однако суд доказал его причастность в совершении двух преступлений.
При назначении наказания учли личность подсудимого. Ранее мужчина уже был судим. Смягчающими обстоятельствами стали его частичное признание, состояние здоровья и раскаяние в содеянном. Белгородцу назначили наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима.