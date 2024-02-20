Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС в РФ

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В ходе выступления глава ФОМС отметил, что цифровая трансформация системы ОМС — одно из приоритетных направлений государственного управления и обеспечения национальной безопасности РФ. По его мнению, в целом этот подход позволит предоставлять гражданам услуги в цифровом виде, а также повысит прозрачность и эффективность системы ОМС, пишет ria.ru.
Спикер добавил, что в 2022 году Федеральному фонду была поставлена цель начать цифровую трансформацию системы ОМС. Достичь этого предлагалось путем создания единого информационного пространства, перевода функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень и аккумулирования данных по всем регионам на базе государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
Среди результатов трансформации Баланин назвал снижение количества информационных потоков между участниками системы, стандартизацию протоколов обмена и форматов данных для всех участников, повышение качества и скорости аналитики.
В ходе выступления глава ФОМС рассказал и про подсистему, которая на основе данных застрахованного лица позволяет выявлять граждан с подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний. По его словам, за счет единой платформы управления взаимодействием с пациентом подсистема облегчит ведение пациентов, имеющих хронические заболевания, а также позволит повысить осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.
Для анализа и прогнозирования потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении злокачественных новообразований ведомство планирует использовать возможности ИИ.
Баланин указал, что в рамках создания единого информационного пространства системы ОМС первой подсистемой стал Федеральный регистр застрахованных лиц. В нем аккумулируются данные из 85 региональных сегментов по всем застрахованным гражданам. Внедрение этой подсистемы позволило Федеральному фонду начать выдачу цифровых полисов ОМС. В настоящее время более 14 млн россиян имеют полисы ОМС в цифровом виде.
Было отмечено, что благодаря цифровой трансформации системы ОМС ведомство получает качественные, глубокие и достоверные данные по объемам и стоимости медицинской помощи. Это позволяет снизить совокупные административные затраты, а также внедрить лучшие практики управления системой ОМС, дающие возможность ускорить операционную деятельность.