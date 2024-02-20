Глава ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС в РФ

В ходе выступления глава ФОМС рассказал и про подсистему, которая на основе данных застрахованного лица позволяет выявлять граждан с подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний. По его словам, за счет единой платформы управления взаимодействием с пациентом подсистема облегчит ведение пациентов, имеющих хронические заболевания, а также позволит повысить осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.