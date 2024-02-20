Гладков предупредил белгородцев, что в Сети начали подделывать его голос

Как отметил Гладков, в регионе уже привыкли к рассылкам писем с поддельными подписями различных чиновников. Привыкли и к созданию фейковых видео, с помощью которых пытаются создать социальную напряжённость в Белгородской области. Бороться с этим уже научились, однако прогресс на месте не стоит.