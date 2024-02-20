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Published Сегодня, 06:37

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Вячеслав Гладков

Гладков предупредил белгородцев, что в Сети начали подделывать его голос

20 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Гладков предупредил белгородцев о мошенниках

Губернатор напомнил белгородцам, что никогда не рассылает голосовые сообщения. Он попросил жителей уточнять информацию якобы от него через приёмную главы региона.
Сюжет
Фейк

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении сообщил, что в Сети уже начали подделывать его голос. Глава региона напомнил, что он никогда не рассылает голосовые сообщения.

Как отметил Гладков, в регионе уже привыкли к рассылкам писем с поддельными подписями различных чиновников. Привыкли и к созданию фейковых видео, с помощью которых пытаются создать социальную напряжённость в Белгородской области. Бороться с этим уже научились, однако прогресс на месте не стоит.

Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что такой практики у него нет, поэтому попросил белгородцев быть внимательнее и уточнять информацию через его приёмную. Там подтвердят или опровергнут информацию.

Ранее в Сети распространяли фейк о продуктовых наборах, которые якобы выдают, если проголосовать за Путина на предстоящих выборах. В действительности видео является фейковым.

Продукты за голос за Путина: в Сети появился очередной фейк с «белгородкой»
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#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Фейк#Приёмная#Голосовые сообщения
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