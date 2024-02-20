«Единая Россия» и Минпросвещения подвели итоги капитального ремонта школ

Глава Минпросвещения отметил, что по программе строительства новых школ до конца текущего года должно быть сдано более 1,3 тыс. новых зданий. Он добавил, что за то время, что действует программа, возведено 1676 дошкольных учреждений, что позволило сократить дефицит мест в дошкольных учреждениях на местах.