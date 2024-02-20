«Единая Россия» и Минпросвещения подвели итоги капитального ремонта школ

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Андрей Турчак отметил, что в прошлом году удалось завершить капитальный ремонт в 2422 зданиях школ, при этом в 1520 зданиях на средства федерального бюджета, а в 902 зданиях за счет средств местных бюджетов. Регионами-лидерами по числу отремонтированных зданий стали Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край. Об этом пишет mkset.ru.
Он добавил, что по истечении двух лет реализации программы в России отремонтировано более 4 тысяч зданий.
«В этом году ремонт запланирован в 1047 школах. Из них 530 — с завершением работ в 2025 году», — сказал Андрей Турчак.
Он также рассказал о строительстве новых школ. По его словам, с 2019 года по программе открылись 1344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.
Глава Минпросвещения отметил, что по программе строительства новых школ до конца текущего года должно быть сдано более 1,3 тыс. новых зданий. Он добавил, что за то время, что действует программа, возведено 1676 дошкольных учреждений, что позволило сократить дефицит мест в дошкольных учреждениях на местах.
Как пишет сайт ER.RU, в мае «Единая Россия» запускает информационный портал «Спутник народной программы», на котором можно будет получить информацию обо всех школах, принимающих участие в программе капремонта. Портал также будет иметь форму обратной связи для решения неотложных проблем.
Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует совместно с Минпросвещения РФ, является частью народной программы партии и была инициирована лидером страны Владимиром Путиным на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ по всей стране. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы.
«В 2024 году работа по капремонту и строительству школ в рамках народной программы и партпроекта „Новая школа“ в регионе будет продолжена. Контроль за всеми этапами преобразований осуществляют депутаты, актив партии и представители общественности, а также члены родительского комитета. Важно взаимодействие всех заинтересованных сторон, чтобы достичь наиболее качественного результата», — подчеркнул первый заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.