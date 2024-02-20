Ахмедова о Белгороде: «Когда звучит сирена, её звук трудно наложить на этот город»

«Белгород маленький, праздничный. В нём работает всё: модные кафе, ателье, аптеки, магазины. Солнце как-то по особенному заливает старинные домишки. Всё мило, кукольно, аккуратно. И когда звучит сирена, её звук трудно наложить на Белгород. Тем более, сложно наложить на него мысль о том, что тут можно идти с коляской, и осколок прошьёт младенца», — пишет Ахмедова.