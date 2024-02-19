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обращение к Чешской Республике

«Ваши родители производят оружие»: юнармейцы из Белгорода обратились к детям из Чехии

19 февраля 2024, 10:29
Фото: страницы «Юнармии» в соцсети
обращение к Чешской Республике

Белгородские юнармейцы записали обращение к сверстникам из Чехии

Участники регионального отделения движения «Юнармия» записали видеообращение к сверстникам из Чешской Республики. 15 февраля Белгород был обстрелян из РСЗО, произведённой в этой стране.

Юные белгородцы в видеообращении рассказали об обстрелах Белгорода 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2024 года, в результате которых погибли дети.

ВСУ массово расстреляли мирный город из реактивной системы залпового огня под устрашающим названием «Вампир», произведённой в Чехии. В результате этих бесчеловечных действий в феврале этого года погибли семь человек. 18 получили осколочные ранения. Самой маленькой — девочке Валерии — было меньше года. Во время обстрела она находилась на прогулке вместе с бабушкой. Ребята, мы хотим сказать вам, что ваши родители производят смертоносное оружие и поставляют его киевскому режиму.
из видеообращения детей

Ребята призвали сверстников из Чехии попросить своих родителей остановить поставки оружия: «Мы хотим дружить с детьми из других государств и делиться с ними культурным и историческим достоянием».

обращение к Чешской Республике
Видео: страницы «Юнармии» в соцсети
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