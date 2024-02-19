«Ваши родители производят оружие»: юнармейцы из Белгорода обратились к детям из Чехии

Белгородские юнармейцы записали обращение к сверстникам из Чехии

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Участники регионального отделения движения «Юнармия» записали видеообращение к сверстникам из Чешской Республики. 15 февраля Белгород был обстрелян из РСЗО, произведённой в этой стране.