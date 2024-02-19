«Ваши родители производят оружие»: юнармейцы из Белгорода обратились к детям из Чехии

Posted 19 февраля 2024, 10:29
Published 19 февраля 2024, 10:29
Modified 19 февраля 2024, 10:29
Updated 19 февраля 2024, 10:29
Юные белгородцы в видеообращении рассказали об обстрелах Белгорода 30 декабря 2023 года и 15 февраля 2024 года, в результате которых погибли дети.
ВСУ массово расстреляли мирный город из реактивной системы залпового огня под устрашающим названием «Вампир», произведённой в Чехии. В результате этих бесчеловечных действий в феврале этого года погибли семь человек. 18 получили осколочные ранения. Самой маленькой — девочке Валерии — было меньше года. Во время обстрела она находилась на прогулке вместе с бабушкой. Ребята, мы хотим сказать вам, что ваши родители производят смертоносное оружие и поставляют его киевскому режиму.
из видеообращения детей
Ребята призвали сверстников из Чехии попросить своих родителей остановить поставки оружия: «Мы хотим дружить с детьми из других государств и делиться с ними культурным и историческим достоянием».