В Белгородской области резко сократилось число приверженцев ЗОЖ

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
За год существенно снизилась доля белгородцев, которые придерживаются здорового образа жизни. Похожая ситуация складывается в соседней Курской области.
Согласно исследованию, в 2022 году в Белгородской области доля приверженцев ЗОЖ составляла 20% — 257,8 тыс. человек. В 2023 году количество тех, кто выбрал жизнь без вредных привычек, составило всего 5,9% — 75,4 тыс. человек. В общем же число белгородцев, ведущих здоровый образ жизни, снизилось на 70,7%.
В соседней Курской области количество приверженцев здорового образа жизни за год уменьшилось на 37,5%. Если в 2022 году ЗОЖ выбрали 64,6 тыс. курян (7,1% населения), то в 2023 году таких насчитывалось всего почти 40,4 тыс. жителей (4,5%).
В Воронежской области динамика, напротив, оказалась положительной. В 2022 году на территории соседнего региона насчитывалось 83,4 тыс. жителей-приверженцев здорового образа жизни (4,3%). В 2023 году число выросло уже до 211,5 тыс. человек (10,9%). Динамика равняется 153,6%.
В Липецкой области ситуация фактически не изменилась. Доля приверженцев здорового образа жизни в регионе составляет 17,7%. ЗОЖ в 2022 году придерживались 165,4 тыс. человек, в 2023 году — 167,8 тыс. человек. Динамика составила 1,4%.
Больше жителей, выбирающих здоровый образ жизни, стало в Тамбовской области. В 2022 году жизнь без вредных привычек выбрали 65,7 тыс. тамбовцев (7,8%), в 2023 году — 74,6 тыс. тамбовцев (8,9%). Число приверженцев ЗОЖ в общем выросло на 13,6%.
Добавим, что в целом по России Белгородская область вошла в топ-3 регионов, в которых наблюдается наибольшее сокращение числа приверженцев ЗОЖ. Хуже ситуация оказалась только в Еврейской автономной области, где показатель за год снизился на 87,1%. Белгородская область в этом рейтинге на втором месте, а замыкает тройку Адыгея (-70,2%).
Ранее были названы пять видов спорта, которые стали наиболее популярными у белгородцев. Жители региона, как правило, выбирают плавание, футбол, волейбол, баскетбол и спортивный туризм.