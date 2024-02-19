В Белгородской области резко сократилось число приверженцев ЗОЖ

Добавим, что в целом по России Белгородская область вошла в топ-3 регионов, в которых наблюдается наибольшее сокращение числа приверженцев ЗОЖ. Хуже ситуация оказалась только в Еврейской автономной области, где показатель за год снизился на 87,1%. Белгородская область в этом рейтинге на втором месте, а замыкает тройку Адыгея (-70,2%).