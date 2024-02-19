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Posted 19 февраля 2024, 08:35

Published 19 февраля 2024, 08:35

Modified 19 февраля 2024, 08:49

Updated 19 февраля 2024, 08:49

Благоустройство

В Белгороде изменится ещё одно место для прогулок

19 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI. Благоустройство

В Белгороде на улице Дегтярёва благоустроят сквер

Сюжет
Благоустройство
Управление капитального строительства администрации областного центра ищет подрядчика, который займётся работами. В сквере установят МАФы и отремонтируют плитку, следует из документов госзакупки.

В Белгороде благоустроят сквер на улице Дегтярёва. Начальная цена контракта составляет 996 495 рублей. Имя подрядчика станет известно 29 февраля.

Исполнитель контракта установит в сквере МАФы, отремонтирует плиточное покрытие и озеленит территорию. Работы должны быть завершены до 1 августа текущего года.

Ранее стало известно, что в областном центре приведут в порядок два сквера возле больниц. Территорию благоустроят возле детской поликлиники № 4 и на улице Садовой, 102.

Помимо этого, преобразится сквер в районе улиц Попова и Мичурина. На благоустройство готовы выделить почти 36 млн рублей. Как должен выглядеть новый сквер, можно узнать в материале Бел.Ру.

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