Стало известно, кто оценивает нанесённый ВСУ ущерб имуществу и машинам белгородцев

По информации аналитической системы, компания «Инженерный центр строительной экспертизы и взысканий» зарегистрирована в Белгороде в 2017 году. Отрасль — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Руководитель — Антон Иванов. Чистая прибыль по итогам 2022 года достигла 1,5 млн рублей, а выручка от продажи составила 35 млн рублей. Владельцами организации являются Антон Иванов (50% доли в УК) и Алексей Черенков (50% доли в УК).