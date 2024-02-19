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Published Сегодня, 12:01

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Updated Сегодня, 12:01

ТВ

Солнечная интерференция помешает белгородцам спокойно смотреть ТВ

19 февраля 2024, 12:01
Фото: 1MI
ТВ

Белгородцев предупредили о возможных помехах на ТВ

Жителей Белгорода предупредили о возможных помехах в телеэфире из-за солнечной интерференции. Это явление, в результате которого из-за природных явлений искажается радиосигнал, принимаемый со спутника. Оно может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигнала, сообщили в мэрии.

Белгородцев предупредили о возможных помехах в телеэфире с 21 февраля до 15 марта с 11:57 по 13:06. Продолжительность помех может составить от нескольких секунд до пяти минут в сутки.

Как сообщается, связано это с солнечной интерференцией — явлением, в результате которого из-за природных явлений искажается радиосигнал, принимаемый со спутника. Такое случается, когда Солнце и спутник, на который наведена антенна, находятся на одной прямой линии.

Также в мэрии уточнили, что в РТРС подготовили альтернативные источники сигнала, на которые можно переключить трансляцию. Однако полностью исключить влияние Солнца на на сигнал невозможно.

Белгородцам, которые столкнутся с проблемами, предлагают перезагрузить телевизор или приставку и запустить в меню автопоиск каналов. Это должно помочь наладить работу ТВ.

В октябре прошлого года белгородцы могли временно оказаться без ТВ и радио. Причиной стали технические работы.

Жители Белгорода на время могут остаться без ТВ и радио
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#Город#Белгородская область#Телевидение#Новости Белгорода#Мэрия#Предупреждение#Белгород#Наталья Корявых
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