Солнечная интерференция помешает белгородцам спокойно смотреть ТВ

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Белгородцев предупредили о возможных помехах в телеэфире с 21 февраля до 15 марта с 11:57 по 13:06. Продолжительность помех может составить от нескольких секунд до пяти минут в сутки.
Как сообщается, связано это с солнечной интерференцией — явлением, в результате которого из-за природных явлений искажается радиосигнал, принимаемый со спутника. Такое случается, когда Солнце и спутник, на который наведена антенна, находятся на одной прямой линии.
Также в мэрии уточнили, что в РТРС подготовили альтернативные источники сигнала, на которые можно переключить трансляцию. Однако полностью исключить влияние Солнца на на сигнал невозможно.
Белгородцам, которые столкнутся с проблемами, предлагают перезагрузить телевизор или приставку и запустить в меню автопоиск каналов. Это должно помочь наладить работу ТВ.
В октябре прошлого года белгородцы могли временно оказаться без ТВ и радио. Причиной стали технические работы.