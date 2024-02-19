Приезжаешь и бросается в глаза: Гладкову не нравятся контейнеры с мусором у вокзала

За неделю в регионе вновь выросло количество жалоб жителей на вывоз мусора, на этот раз этот показатель самый высокий за месяц — 552 обращения. При этом часть обращений связана с ботами, считают местные власти, и таким способом кто-то «искусственно разжигает тематику».