Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Мусорные контейнеры

Приезжаешь и бросается в глаза: Гладкову не нравятся контейнеры с мусором у вокзала

19 февраля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Мусорные контейнеры

Губернатор раскритиковал мусорные контейнеры на вокзале в Белгороде

В белгородском правительстве продолжают обсуждать больную тему с вывозом мусора по региону. Количество жалоб выросло, боты «разжигают тематику», а на вокзале гостей Белгорода встречают мусорные контейнеры.
Сюжет
Мусор

За неделю в регионе вновь выросло количество жалоб жителей на вывоз мусора, на этот раз этот показатель самый высокий за месяц — 552 обращения. При этом часть обращений связана с ботами, считают местные власти, и таким способом кто-то «искусственно разжигает тематику».

Отдельно Вячеслав Гладков отметил на совещании проблему с контейнерами на железнодорожном вокзале. По его мнению, площадке для вывоза мусора там не место, так как это визитная карточка города:

«Первое, что видишь, когда приезжаешь и уезжаешь, — контейнеры с мусором. Я понимаю, что это поставили уже давно, но моё предложение — всё-таки отнестись к этому с большей разумностью, проработать с коммерческими предприятиями, которые создают этот мусор».

Такую же ситуацию губернатор выделяет и рядом с магазином «1000 мелочей» на одной из центральных улиц. По его словам, там Белгорблагоустройству нужно решить проблему с нарушением графика вывоза мусора.

Атака ботов? Власти рассказали, откуда поступает часть жалоб на вывоз мусора
Узнать подробнее
Читайте также:
После увольнения гендиректора ЦЭБ белгородцы чаще жалуются на вывоз мусораБелгородке не понравилось поведение сотрудников «Ленты» во время ракетной опасностиЗа очень сладкую кражу белгородец может вернуться в тюрьму на два года
#Белгородская область#Магазин#Мусор#Вокзал#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Жалобы#Белгород#Вывоз мусора#Екатерина Никулина#Контейнеры#Боты#Коммерческие предприятия#1000 мелочей
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02