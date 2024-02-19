Приезжаешь и бросается в глаза: Гладкову не нравятся контейнеры с мусором у вокзала

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
За неделю в регионе вновь выросло количество жалоб жителей на вывоз мусора, на этот раз этот показатель самый высокий за месяц — 552 обращения. При этом часть обращений связана с ботами, считают местные власти, и таким способом кто-то «искусственно разжигает тематику».
Отдельно Вячеслав Гладков отметил на совещании проблему с контейнерами на железнодорожном вокзале. По его мнению, площадке для вывоза мусора там не место, так как это визитная карточка города:
«Первое, что видишь, когда приезжаешь и уезжаешь, — контейнеры с мусором. Я понимаю, что это поставили уже давно, но моё предложение — всё-таки отнестись к этому с большей разумностью, проработать с коммерческими предприятиями, которые создают этот мусор».
Такую же ситуацию губернатор выделяет и рядом с магазином «1000 мелочей» на одной из центральных улиц. По его словам, там Белгорблагоустройству нужно решить проблему с нарушением графика вывоза мусора.