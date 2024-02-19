Популярный среди дачников цветок теперь запрещён: наказание — вплоть до тюрьмы

В семенах ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, сообщил депутат. Если на участке выращено больше 100 вьюнов этого растения, то это будет квалифицироваться как преступление. Дачнику в таком случае грозит до двух лет лишения свободы. Если же количество вьюнов будет больше 10, то садоводов могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 5 тысяч рублей. Под уголовную ответственность можно попасть даже за хранение или получение трёх граммов семян ипомеи.