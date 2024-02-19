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Published Сегодня, 07:13

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Дача

Популярный среди дачников цветок теперь запрещён: наказание — вплоть до тюрьмы

19 февраля 2024, 07:13
Фото: 1MI
Дача

В России запретили выращивать на участках ипомею трёхцветную

Как оказалось, семена растений содержат наркотические вещества. Если количество вьюнов на участке превысит сотню, дачнику грозит наказание — вплоть до двух лет лишения свободы. Подробности рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

По словам депутата Сергея Гаврилова, на земельном участке теперь нельзя выращивать популярный цветок — ипомею трёхцветную. Это вьющееся травянистое растение, которое садоводы любят высаживать вдоль оград. Растение быстро размножается, его встречают на кустах и обочинах.

В семенах ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, сообщил депутат. Если на участке выращено больше 100 вьюнов этого растения, то это будет квалифицироваться как преступление. Дачнику в таком случае грозит до двух лет лишения свободы. Если же количество вьюнов будет больше 10, то садоводов могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 5 тысяч рублей. Под уголовную ответственность можно попасть даже за хранение или получение трёх граммов семян ипомеи.

Также ответственность ждёт садоводов, которые не приняли никаких мер по уничтожению дикорастущих наркотических растений.

Кто будет выявлять эти растения на участках, пока точно неизвестно. Как отмечает депутат, скорее всего, этим будут заниматься релевантные госорганы.

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#Общество#Белгородская область#Наркотики#Садоводы#Белгород#Алина Харина#Растение#Ипомея
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