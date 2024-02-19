Популярный среди дачников цветок теперь запрещён: наказание — вплоть до тюрьмы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам депутата Сергея Гаврилова, на земельном участке теперь нельзя выращивать популярный цветок — ипомею трёхцветную. Это вьющееся травянистое растение, которое садоводы любят высаживать вдоль оград. Растение быстро размножается, его встречают на кустах и обочинах.
В семенах ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, сообщил депутат. Если на участке выращено больше 100 вьюнов этого растения, то это будет квалифицироваться как преступление. Дачнику в таком случае грозит до двух лет лишения свободы. Если же количество вьюнов будет больше 10, то садоводов могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 5 тысяч рублей. Под уголовную ответственность можно попасть даже за хранение или получение трёх граммов семян ипомеи.
Также ответственность ждёт садоводов, которые не приняли никаких мер по уничтожению дикорастущих наркотических растений.
Кто будет выявлять эти растения на участках, пока точно неизвестно. Как отмечает депутат, скорее всего, этим будут заниматься релевантные госорганы.