«Не служили»: 20% белгородок отказались поздравлять коллег с Днём защитника Отечества

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По мнению 38% опрошенных белгородцев, 23 февраля — День защитника Отечества — является праздником всех мужчин. Однако каждый второй житель Белгорода уверен, что это профессиональный праздник только бывших и нынешних военных. При этом 12% вообще не отмечают этот день и считают его просто дополнительным выходным днём.
Тем не менее каждая вторая женщина в рабочем коллективе сообщила, что они готовятся поздравлять коллег с этим праздником. Подарки мужчинам будут дарить 36% опрошенных, устраивать застолья и говорить торжественные речи — 13%.
Другие же 20% от поздравлений отказались, поскольку мужчин в коллективе мало и никто из них не служил.