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Каждый второй белгородец считает 23 февраля профессиональным праздником военных

«Не служили»: 20% белгородок отказались поздравлять коллег с Днём защитника Отечества

19 февраля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Каждый второй белгородец считает 23 февраля профессиональным праздником военных

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди работающих белгородцев и выяснили, кому, по мнению горожан, можно отмечать День защитника Отечества, а кому — нельзя. Оказалось, что некоторые горожане рассматривают 23 февраля просто как выходной.

По мнению 38% опрошенных белгородцев, 23 февраля — День защитника Отечества — является праздником всех мужчин. Однако каждый второй житель Белгорода уверен, что это профессиональный праздник только бывших и нынешних военных. При этом 12% вообще не отмечают этот день и считают его просто дополнительным выходным днём.

Тем не менее каждая вторая женщина в рабочем коллективе сообщила, что они готовятся поздравлять коллег с этим праздником. Подарки мужчинам будут дарить 36% опрошенных, устраивать застолья и говорить торжественные речи — 13%.

Другие же 20% от поздравлений отказались, поскольку мужчин в коллективе мало и никто из них не служил.

Как белгородцы могут поздравить бойцов с 23 февраля?
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#23 февраля#День защитника Отечества#Белгород#Александра Склярова
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