«Не служили»: 20% белгородок отказались поздравлять коллег с Днём защитника Отечества

По мнению 38% опрошенных белгородцев, 23 февраля — День защитника Отечества — является праздником всех мужчин. Однако каждый второй житель Белгорода уверен, что это профессиональный праздник только бывших и нынешних военных. При этом 12% вообще не отмечают этот день и считают его просто дополнительным выходным днём.