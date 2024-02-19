Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Мэрия Белгорода рассказала о судьбе пункта сбора шин на улице Студенческая

Не держат слово? Заработает ли пункт сбора шин на улице Студенческая в Белгороде

19 февраля 2024, 11:44
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода рассказала о судьбе пункта сбора шин на улице Студенческая

В областном центре работает для пункта сбора шин. Читатель Бел.Ру сообщил, что городские власти обещали открыть ещё один на Студенческой. Произойдёт ли это? Нам ответили в мэрии Белгорода.

Как рассказал читатель Бел.Ру Максим, в прошлом году городские власти обещали открыть пункт приёма шин на улице Студенческая.

Было написано, что место под площадку приёма старых шин город выделил по ул. Студенческая, осталось согласовать и ещё какие-то бюрократические моменты. Скоро смена шин будет, а город не готов! Вновь будут везде валяться.
Максим

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию. Нам ответили, что в настоящее время в Белгороде действуют два пункта приёма шин. Они находятся на улице Губкина и проезде Автомобилистов. В 2023 году в пункты поступило 56,8 тыс. шин, а с начала 2024 года — 1,9 тыс. шин.

Городские власти отметили, что пункт приёма шин по ул. Студенческая пользовался спросом горожан, как и остальные пункты. Его закрыли в 2022 году в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм. Рядом появился комплекс магазинов товаров повседневного спроса для жителей.

Территория, на которой ранее был пункт приёма шин, расположена рядом с земельным участком площадью 1600 квадратных метров с видом разрешённого использования «бытовое обслуживание, предпринимательство» (ул. Студенческая, 2г). Его предоставили в аренду на 30 месяцев юридическому лицу по итогам аукциона. Заключён договор аренды.

В мэрии областного центра также добавили, что вопрос об открытии нового пункта приёма шин прорабатывается. На сегодняшний день комитет имущественных и земельных отношений провёл работу по постановке на кадастровый учёт земельного участка площадью 40 «квадратов» с видом разрешённого использования «предоставление коммунальных услуг» на ул. Студенческая для размещения там площадки складирования шин.

Саботаж? Что происходит на мусорном полигоне под Белгородом, где у машин рвутся шины
Узнать подробнее
Читайте также:
Обман в интернете: белгородцы заплатили за несуществующие шины 135 тысяч рублейБелгородский велопарад и новый пункт приёма шин: итоги воскресеньяВ Белгороде появится ещё один пункт приёма автомобильных шин
#Санитарные нормы#Аренда#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Кристина Семенчук#Юридическое лицо#Городские власти#Пункт сбора шин
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02