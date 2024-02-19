Не держат слово? Заработает ли пункт сбора шин на улице Студенческая в Белгороде

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Как рассказал читатель Бел.Ру Максим, в прошлом году городские власти обещали открыть пункт приёма шин на улице Студенческая.
Было написано, что место под площадку приёма старых шин город выделил по ул. Студенческая, осталось согласовать и ещё какие-то бюрократические моменты. Скоро смена шин будет, а город не готов! Вновь будут везде валяться.
Максим
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию. Нам ответили, что в настоящее время в Белгороде действуют два пункта приёма шин. Они находятся на улице Губкина и проезде Автомобилистов. В 2023 году в пункты поступило 56,8 тыс. шин, а с начала 2024 года — 1,9 тыс. шин.
Городские власти отметили, что пункт приёма шин по ул. Студенческая пользовался спросом горожан, как и остальные пункты. Его закрыли в 2022 году в связи с необходимостью соблюдения санитарных норм. Рядом появился комплекс магазинов товаров повседневного спроса для жителей.
Территория, на которой ранее был пункт приёма шин, расположена рядом с земельным участком площадью 1600 квадратных метров с видом разрешённого использования «бытовое обслуживание, предпринимательство» (ул. Студенческая, 2г). Его предоставили в аренду на 30 месяцев юридическому лицу по итогам аукциона. Заключён договор аренды.
В мэрии областного центра также добавили, что вопрос об открытии нового пункта приёма шин прорабатывается. На сегодняшний день комитет имущественных и земельных отношений провёл работу по постановке на кадастровый учёт земельного участка площадью 40 «квадратов» с видом разрешённого использования «предоставление коммунальных услуг» на ул. Студенческая для размещения там площадки складирования шин.