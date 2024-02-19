Не держат слово? Заработает ли пункт сбора шин на улице Студенческая в Белгороде

Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию. Нам ответили, что в настоящее время в Белгороде действуют два пункта приёма шин. Они находятся на улице Губкина и проезде Автомобилистов. В 2023 году в пункты поступило 56,8 тыс. шин, а с начала 2024 года — 1,9 тыс. шин.