Найдена самая дорогая однушка в Белгороде. Она даже попала в федеральный топ

Квартира в Белгороде вошла в рейтинг самых дорогих в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Так, самым дорогой однушкой на первичном рынке стала квартира площадью 63,3 кв. м в ЖК «Империал», который находится в нескольких минутах ходьбы от Соборной площади.