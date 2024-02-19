Найдена самая дорогая однушка в Белгороде. Она даже попала в федеральный топ

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Квартира в Белгороде вошла в рейтинг самых дорогих в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Так, самым дорогой однушкой на первичном рынке стала квартира площадью 63,3 кв. м в ЖК «Империал», который находится в нескольких минутах ходьбы от Соборной площади.
Готовую квартиру продают за 7,4 млн рублей. Жильё ввели в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. В доме, где расположена квартира, есть бизнес-центр, линейка магазинов, детский сад, спа-салон, фитнес-клуб и ресторан.
Курск тоже попал в этот список и расположился на девятом месте из десяти с однокомнатной квартирой площадью 59,25 кв. м. За неё просят 7,11 млн рублей.
Воронеж попал на второе место с квартирой площадью 62,42 кв. м и стоимостью 13,11 млн рублей.
На первом месте рейтинга расположилась рязанская квартира стоимостью 20,89 млн рублей и площадью 75, 79 кв. м, а на третьем месте — квартира в Ярославле. За однушку площадью 70,75 кв. метров хотят 10,26 млн рублей.