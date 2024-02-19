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Квартиры

Найдена самая дорогая однушка в Белгороде. Она даже попала в федеральный топ

19 февраля 2024, 10:59
Фото: 1MI
Квартиры

Однокомнатная квартира в Белгороде попала в федеральный топ дорогого жилья

В списке Белгород занял седьмое место из десяти. В ЖК «Империал», который находится вблизи Соборной площади, однокомнатную квартиру продают за 7,4 млн рублей. Подробности сообщает «Циан».

Квартира в Белгороде вошла в рейтинг самых дорогих в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Так, самым дорогой однушкой на первичном рынке стала квартира площадью 63,3 кв. м в ЖК «Империал», который находится в нескольких минутах ходьбы от Соборной площади.

Готовую квартиру продают за 7,4 млн рублей. Жильё ввели в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. В доме, где расположена квартира, есть бизнес-центр, линейка магазинов, детский сад, спа-салон, фитнес-клуб и ресторан.

Курск тоже попал в этот список и расположился на девятом месте из десяти с однокомнатной квартирой площадью 59,25 кв. м. За неё просят 7,11 млн рублей.

Воронеж попал на второе место с квартирой площадью 62,42 кв. м и стоимостью 13,11 млн рублей.

На первом месте рейтинга расположилась рязанская квартира стоимостью 20,89 млн рублей и площадью 75, 79 кв. м, а на третьем месте — квартира в Ярославле. За однушку площадью 70,75 кв. метров хотят 10,26 млн рублей.

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#Город#Белгородская область#Квартиры#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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