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Posted 19 февраля 2024, 18:47

Published 19 февраля 2024, 18:47

Modified 19 февраля 2024, 18:49

Updated 19 февраля 2024, 18:49

Настя Ивлеева перестала посещать светские мероприятия после вечеринки в «Мутаборе»

19 февраля 2024, 18:47
Около двух месяцев назад в ночном клубе «Мутабор» Настя Ивлеева организовала скандальную вечеринку, после которой почти на каждого из ее гостей ополчилась общественность. Из-за пострадавшей репутации у звезд отменяли концерты и выступления на телевидении. Осуждали также и саму Ивлееву.

Как сообщает newia.ru, Shot удалось выяснить, почему блогерша сейчас ведет достаточно закрытую жизнь.

На данный момент Настя временно не посещает светские мероприятия, проводя много времени в своем подмосковном особняке. В Москву звезда выезжает очень редко и исключительно по делам.

Однако не так давно блогершу и ее парня Бориса Махмурова заметили рядом с автофастфудом, где пара закупилась на 1,4 тысячи рублей.

Shot располагает информацией о расторжении со знаменитостью всех рекламных контрактов. Помимо этого, Настю исключили из актерского каста двух сериалов и одной полнометражной кинокартины.

Также стоит отметить, что налоговая инспекция подозревает блогершу в неуплате налогов на 137 миллионов рублей, и сейчас Ивлеева работает над урегулированием данной проблемы. Когда эпопея с ФНС завершится, звезда может вновь вернуться к привычной для нее светской жизни.

#Знаменитости
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