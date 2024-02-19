На семь минут: в Белгороде второй раз за день объявили и отменили ракетную опасность

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В 20:40 19 февраля жители Белгорода услышали звуки сирены. Одновременно с этим на телефоны пришло уведомление о ракетной опасности в городе и Белгородском районе.
Через семь минут ракетную опасность отменили. Никаких громких звуков жители области при этом не слышали. Вероятно, никаких последствий тревоги нет.
Вечером 19 февраля в Белгороде уже объявляли ракетную опасность. В городе включали сирену. Жителей попросили немедленно спуститься в укрытия.
Кроме Белгорода, предупреждение о ракетной опасности действовало в Белгородском районе. Никаких последствий на земле также не было.