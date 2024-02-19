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Published Сегодня, 17:49

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Ракетную опасность второй раз за сутки объявили в Белгороде

На семь минут: в Белгороде второй раз за день объявили и отменили ракетную опасность

19 февраля 2024, 17:49
Фото: Bel.ru

Ракетную опасность второй раз за сутки объявили в Белгороде

РСЧС в 20:40 предупредило белгородцев о ракетной опасности. В городе воет сирена. Ранее аналогичное предупреждение жители Белгорода получили в 17:40.

В 20:40 19 февраля жители Белгорода услышали звуки сирены. Одновременно с этим на телефоны пришло уведомление о ракетной опасности в городе и Белгородском районе.

Через семь минут ракетную опасность отменили. Никаких громких звуков жители области при этом не слышали. Вероятно, никаких последствий тревоги нет.

Вечером 19 февраля в Белгороде уже объявляли ракетную опасность. В городе включали сирену. Жителей попросили немедленно спуститься в укрытия.

Кроме Белгорода, предупреждение о ракетной опасности действовало в Белгородском районе. Никаких последствий на земле также не было.

Ракетную опасность объявили в Белгороде: жителей просят уйти в укрытия
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#Белгородский район#Белгород#Уведомление#Сирена#Артем Черненко#Ракетная опасность
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