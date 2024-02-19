Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода

Прогнозируется, что в Белгороде в 2027 и 2028 годах будут жить 325,5 тыс. человек. Если в 2027 году работников будет 153 тыс. человек, то в 2028 году их численность увеличится на 100 тыс. человек. К 2028 году средняя зарплата должна увеличиться до 77 073,8 рубля, а размер фонда — до 141,6 млн рублей.