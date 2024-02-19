Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Мэрия Белгорода обновила показатели прогноза социально-экономического развития города вплоть до 2028 года. Так, по данным на 2023 год, численность населения в Белгороде составляла 332,5 тыс. человек, из которых трудоустроены были 153,3 тыс. человек. В прошлом году в фонде начисленной заработной платы числилось 102,3 млн рубля. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 55 604,3 тыс. рубля.
Численность населения в Белгороде в 2024 году, возможно, уменьшится до 329,8 тыс. человек. На текущий год по плану рассчитывают на 153,4 тыс. работников. Средняя зарплата, согласно прогнозу, увеличится до 59 988,4 тыс. рубля, а в фонде должно находиться 110,4 млн рублей.
Согласно прогнозу, вплоть до 2028 года численность населения Белгорода будет уменьшаться. Вместе с тем увеличится средняя зарплата.
В 2025 и 2026 годах население может составить 327,5 тыс. и 325,5 тыс. человек, а работников — 152,7 и 152,9 тыс. человек соответственно. Средняя заработная плата при этом составит сначала 64 602,3 рубля, а затем — 68 581,3 рубля.
Прогнозируется, что в Белгороде в 2027 и 2028 годах будут жить 325,5 тыс. человек. Если в 2027 году работников будет 153 тыс. человек, то в 2028 году их численность увеличится на 100 тыс. человек. К 2028 году средняя зарплата должна увеличиться до 77 073,8 рубля, а размер фонда — до 141,6 млн рублей.