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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Белгород

Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода

19 февраля 2024, 13:02
Фото: 1MI
Белгород

Мэрия обновила прогноз социально-экономического развития Белгорода

К 2028 году в городе уменьшится численность населения, считают в горадминистрации. При этом заработная плата увеличится примерно на 20 тыс. рублей.

Мэрия Белгорода обновила показатели прогноза социально-экономического развития города вплоть до 2028 года. Так, по данным на 2023 год, численность населения в Белгороде составляла 332,5 тыс. человек, из которых трудоустроены были 153,3 тыс. человек. В прошлом году в фонде начисленной заработной платы числилось 102,3 млн рубля. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 55 604,3 тыс. рубля.

Численность населения в Белгороде в 2024 году, возможно, уменьшится до 329,8 тыс. человек. На текущий год по плану рассчитывают на 153,4 тыс. работников. Средняя зарплата, согласно прогнозу, увеличится до 59 988,4 тыс. рубля, а в фонде должно находиться 110,4 млн рублей.

Согласно прогнозу, вплоть до 2028 года численность населения Белгорода будет уменьшаться. Вместе с тем увеличится средняя зарплата.

В 2025 и 2026 годах население может составить 327,5 тыс. и 325,5 тыс. человек, а работников — 152,7 и 152,9 тыс. человек соответственно. Средняя заработная плата при этом составит сначала 64 602,3 рубля, а затем — 68 581,3 рубля.

Прогнозируется, что в Белгороде в 2027 и 2028 годах будут жить 325,5 тыс. человек. Если в 2027 году работников будет 153 тыс. человек, то в 2028 году их численность увеличится на 100 тыс. человек. К 2028 году средняя зарплата должна увеличиться до 77 073,8 рубля, а размер фонда — до 141,6 млн рублей.

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