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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Гладков рассказал о сбитом самолёте с украинскими военнопленными

«Хорошо, что люди не видели это». Гладков — о сбитом самолёте с украинскими пленными

19 февраля 2024, 11:37
Фото: кадр из интервью Гладкова Владимиру Соловьёву, «Смотрим.Ру»

Гладков рассказал о сбитом самолёте с украинскими военнопленными

В беседе с федеральным журналистом Владимиром Соловьёвым губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился впечатлениями от случая со сбитым над Яблоновым самолёте с пленными.

Общаясь с Владимиром Соловьёвым, губернатор Вячеслав Гладков поделился своими эмоциями от трагедии со сбитым самолётом. По его словам, такое происходить не должно в принципе.

Конечно, то что произошло 30 декабря, это… 30 декабря, потом самолёт. Я приехал, походил по полю. Посмотрел. Хорошо, что люди не видели этого. Что там было. Людям не надо этого видеть. Никому не надо. Вообще — не должно быть такого.
Вячеслав Гладков

Напомним, что 24 января около полудня в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли. В их числе — 65 украинских пленных военнослужащих. Их везли на обмен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём канале жёстко прокомментировал случившееся. Он отметил, что уничтожение судна — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве».

По данным СК РФ, самолёт сбили украинские военные из Харьковской области. Вероятно, для атаки борта использовались американская система Patriot.

Внешняя разведка: США не предлагали сообща расследовать крушение Ил-76 под Белгородом
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