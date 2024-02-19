«Хорошо, что люди не видели это». Гладков — о сбитом самолёте с украинскими пленными

Напомним, что 24 января около полудня в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли. В их числе — 65 украинских пленных военнослужащих. Их везли на обмен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём канале жёстко прокомментировал случившееся. Он отметил, что уничтожение судна — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве».