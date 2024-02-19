«Хорошо, что люди не видели это». Гладков — о сбитом самолёте с украинскими пленными

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Общаясь с Владимиром Соловьёвым, губернатор Вячеслав Гладков поделился своими эмоциями от трагедии со сбитым самолётом. По его словам, такое происходить не должно в принципе.
Конечно, то что произошло 30 декабря, это… 30 декабря, потом самолёт. Я приехал, походил по полю. Посмотрел. Хорошо, что люди не видели этого. Что там было. Людям не надо этого видеть. Никому не надо. Вообще — не должно быть такого.
Вячеслав Гладков
Напомним, что 24 января около полудня в Корочанском районе рухнул военный самолёт Ил-76. Все находившиеся на борту люди погибли. В их числе — 65 украинских пленных военнослужащих. Их везли на обмен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём канале жёстко прокомментировал случившееся. Он отметил, что уничтожение судна — «результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве».
По данным СК РФ, самолёт сбили украинские военные из Харьковской области. Вероятно, для атаки борта использовались американская система Patriot.