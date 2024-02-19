Гладков поручил мэрии Белгорода помочь с выплатами пострадавшему из-за ВСУ бизнесу

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Давайте в протокол Демидову поставим, чтобы администрация Белгорода оказала содействие коммерческим предприятиям: консультативную помощь по проведению экспертизы и представлении в министерство экономики Белгородской области заявки на получение субсидии на восстановление.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что он очень рассчитывает на получение бизнесом Белгорода траншей из выделенных региону денег.
Но нужно помочь. Там начиная от открытия электронной подписи и заканчивая проведением экспертиз процедура достаточно большая.
Вячеслав Гладков
Мэр Валентин Демидов пообещал проработать вопрос.