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Гладков поручил мэрии Белгорода помочь с выплатами пострадавшему из-за ВСУ бизнесу

Гладков поручил мэрии Белгорода помочь с выплатами пострадавшему из-за ВСУ бизнесу

19 февраля 2024, 07:30
Фото: Bel.ru
Во время оперсовещания с правительством губернатор Вячеслав Гладков дал поручение администрации Белгорода помочь пострадавшему из-за обстрелов бизнесу получить субсидии на восстановление.
Сюжет
Деньги
Давайте в протокол Демидову поставим, чтобы администрация Белгорода оказала содействие коммерческим предприятиям: консультативную помощь по проведению экспертизы и представлении в министерство экономики Белгородской области заявки на получение субсидии на восстановление.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что он очень рассчитывает на получение бизнесом Белгорода траншей из выделенных региону денег.

Но нужно помочь. Там начиная от открытия электронной подписи и заканчивая проведением экспертиз процедура достаточно большая.
Вячеслав Гладков

Мэр Валентин Демидов пообещал проработать вопрос.

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