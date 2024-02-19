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За три месяца в Белгородской области реструктуризировали 2,6 тыс. кредитов

Белгородцы реструктуризировали кредиты на сумму более 1 млрд рублей

19 февраля 2024, 11:06
Фото: 1MI

За три месяца в Белгородской области реструктуризировали 2,6 тыс. кредитов

В четвёртом квартале прошлого года жителям региона смягчили условия по кредитам на общую сумму свыше 1 млрд рублей. В частности, это коснулось кредитных каникул, потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки, сообщили в отделении Банка России.

В Белгородской области в четвёртом квартале 2023 года реструктуризировали 2632 кредита на общую сумму более 1 млрд рублей. Подавляющее большинство таких случаев — это потребительские кредиты на 883 млн рублей.

В 203 случаях проведена реструктуризация в рамках кредитных каникул, в ещё одном случае — согласно закону об ипотечных каникулах. 2428 кредитов реструктуризировали по собственным программам банков.

Банки пересмотрели условия договоров по кредитным картам на 20,2 млн рублей. 73 белгородца, которые брали ипотеку, изменили условия по долгу. Речь идёт об общей сумме в 1,3 млрд рублей. Также белгородцам провели реструктуризацию 36 автокредитов на сумму порядка 30 млн рублей. Субъектам МСП в Белгородской области смягчили условия по 147 договорам на сумму в 403 млн рублей.

В ЦБ добавили, что обычно спрос на реструктуризацию поднимается ближе к концу года. Это касается как бизнеса, так и физлиц.

Ранее Бел.Ру писало, почему банки могут отказать в ипотеке. В основном банки обращают внимание на зарплату, возраст, кредитную историю, трудовой стаж и доход.

Плохая кредитная история и маленькая зарплата: почему банки могут отказать в ипотеке
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#Белгородская область#Экономика#Кредит#Банк#Банк россии#Белгород#Наталья Корявых
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