Белгородцы реструктуризировали кредиты на сумму более 1 млрд рублей

Банки пересмотрели условия договоров по кредитным картам на 20,2 млн рублей. 73 белгородца, которые брали ипотеку, изменили условия по долгу. Речь идёт об общей сумме в 1,3 млрд рублей. Также белгородцам провели реструктуризацию 36 автокредитов на сумму порядка 30 млн рублей. Субъектам МСП в Белгородской области смягчили условия по 147 договорам на сумму в 403 млн рублей.