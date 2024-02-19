Белгород и Старый Оскол стали аутсайдерами в Черноземье по строительству квартир

Белгород и Старый Оскол не вошли в число городов-лидеров по вводу жилья. На начало 2024 года в указанных городах площадь строящихся квартир на одного жителя составила 0,4 кв. м и 0,26 кв. м соответственно. Белгород и Старый Оскол заняли в рейтинге 85-е и 88-е место.