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Квартиры

Белгород и Старый Оскол стали аутсайдерами в Черноземье по строительству квартир

19 февраля 2024, 07:26
Фото: 1MI
Квартиры

На одного белгородца в среднем строят 0,4 кв. м жилья

Областной центр и Старый Оскол оказались ближе к концу рейтинга по вводу жилья. Остальные города из регионов Центрального Черноземья расположились выше в списке, сообщает РИА «Новости».
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Белгород и Старый Оскол не вошли в число городов-лидеров по вводу жилья. На начало 2024 года в указанных городах площадь строящихся квартир на одного жителя составила 0,4 кв. м и 0,26 кв. м соответственно. Белгород и Старый Оскол заняли в рейтинге 85-е и 88-е место.

Другие города в Центральном Черноземье обошли их по вводу жилья. Согласно рейтингу, Курск оказался на 83-м месте. В городе площадь строящихся квартир равняется 0,44 кв. м на одного жителя.

На 63-й строчке расположился Тамбов, где площадь строящегося жилья на одного человека составляет 0,77 кв. м. Липецк в списке стал 44-м с показателем 0,95 м.

Городом-лидером по вводу жилья в Центральном Черноземье стал Воронеж, где площадь строящихся квартир на одного жителя равняется 1,43 кв. м.

Лидируют в стране по указанному показателю Краснодар, Тюмень и Владивосток. Меньше всего жилья строится в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.

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#Город#Общество#Старый Оскол#Квартира#Рейтинг#Жилье#Ввод жилья#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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