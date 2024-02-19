Белгород и Старый Оскол стали аутсайдерами в Черноземье по строительству квартир

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Белгород и Старый Оскол не вошли в число городов-лидеров по вводу жилья. На начало 2024 года в указанных городах площадь строящихся квартир на одного жителя составила 0,4 кв. м и 0,26 кв. м соответственно. Белгород и Старый Оскол заняли в рейтинге 85-е и 88-е место.
Другие города в Центральном Черноземье обошли их по вводу жилья. Согласно рейтингу, Курск оказался на 83-м месте. В городе площадь строящихся квартир равняется 0,44 кв. м на одного жителя.
На 63-й строчке расположился Тамбов, где площадь строящегося жилья на одного человека составляет 0,77 кв. м. Липецк в списке стал 44-м с показателем 0,95 м.
Городом-лидером по вводу жилья в Центральном Черноземье стал Воронеж, где площадь строящихся квартир на одного жителя равняется 1,43 кв. м.
Лидируют в стране по указанному показателю Краснодар, Тюмень и Владивосток. Меньше всего жилья строится в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Мурманске.