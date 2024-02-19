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Posted 19 февраля 2024, 16:58

Published 19 февраля 2024, 16:58

Modified 19 февраля 2024, 17:01

Updated 19 февраля 2024, 17:01

«А там — это где?» Гладков ответил на популярный вопрос о расположении аптечек

19 февраля 2024, 16:58

Губернатор Гладков рассказал, где белгородцам найти аптечку во время обстрела

Сюжет
Новости Белгорода
Во время своего вечернего эфира 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, где во время обстрела можно найти аптечку.

Наталья Лета направила губернатору на прямую линию вопрос: «На всех убежищах написано „Аптечка там“. А „там“ — это где?» Вячеслав Гладков рекомендовал белгородке внимательнее изучить модульные укрытия.

Там перед входом красненький листочек. Он вставлен, и там должно быть месторасположение аптечки. Это для того, чтобы упростить восприятие и в стрессовой ситуации быстро увидеть место, где она расположена. Я надеюсь, вы понимаете, что если оставить аптечку в открытом модуле, то она сможет там находиться максимум пару часов. Потом, как это обычно, к сожалению, бывает, пропадёт в неизвестном направлении. Поэтому мы вынуждены размещать аптечки в защищённых местах.
Вячеслав Гладков

Таким образом, по словам главы региона, аптечки находятся в аптеках, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта — если они есть рядом.

Мы показываем стрелками, где находится здание [с аптечкой]. А на само здание вешается ещё одна табличка, на которой написано: «Аптечка здесь».
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что осталась пара десятков модульных конструкций, где завершается работа по данному направлению.

Как сегодня сообщили во время оперативного совещания, аптечками первой медицинской помощи обеспечат хозсубъекты и соцобъекты, расположенные «в шаговой доступности» от остановок общественного транспорта. Для этих целей приобрели 502 аптечек.

В Белгороде в хоз- и соцобъектах вблизи укрытий разместят аптечки первой помощи
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