«А там — это где?» Гладков ответил на популярный вопрос о расположении аптечек

Губернатор Гладков рассказал, где белгородцам найти аптечку во время обстрела

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Во время своего вечернего эфира 19 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородцев, где во время обстрела можно найти аптечку.

Наталья Лета направила губернатору на прямую линию вопрос: «На всех убежищах написано „Аптечка там“. А „там“ — это где?» Вячеслав Гладков рекомендовал белгородке внимательнее изучить модульные укрытия. Там перед входом красненький листочек. Он вставлен, и там должно быть месторасположение аптечки. Это для того, чтобы упростить восприятие и в стрессовой ситуации быстро увидеть место, где она расположена. Я надеюсь, вы понимаете, что если оставить аптечку в открытом модуле, то она сможет там находиться максимум пару часов. Потом, как это обычно, к сожалению, бывает, пропадёт в неизвестном направлении. Поэтому мы вынуждены размещать аптечки в защищённых местах. Вячеслав Гладков Таким образом, по словам главы региона, аптечки находятся в аптеках, учреждениях здравоохранения, культуры и спорта — если они есть рядом. Мы показываем стрелками, где находится здание [с аптечкой]. А на само здание вешается ещё одна табличка, на которой написано: «Аптечка здесь». Вячеслав Гладков Губернатор отметил, что осталась пара десятков модульных конструкций, где завершается работа по данному направлению. Как сегодня сообщили во время оперативного совещания, аптечками первой медицинской помощи обеспечат хозсубъекты и соцобъекты, расположенные «в шаговой доступности» от остановок общественного транспорта. Для этих целей приобрели 502 аптечек. В Белгороде в хоз- и соцобъектах вблизи укрытий разместят аптечки первой помощи Узнать подробнее Читайте также: Водителей автобусов в Белгороде учат остановке кровотечения и пользованию аптечкой Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов Индивидуальные и дивизионные: какие аптечки разместят на улицах Белгорода?