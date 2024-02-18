Вернулась зима: В Белгородской области в начале недели похолодает

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
19 февраля в регионе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный будет дуть ночью со скоростью 7-12 м/с, днём — со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до -5…-10 градусов. Днём ожидается от -1 до -6 градусов.
По данным гидрометцентра, днём в Белгороде температура воздуха опустится до -3 градусов днём и до -7 градусов ночью. В Валуйках ожидается от -2 до -5 градусов. В Старом Осколе днём температура опустится до -4 градусов, а ночью до -7 градусов. В Новом Осколе ожидается до -3…-6 градусов.
Сегодня, 18 февраля, Белгород накрыло снегом. Последствия непогоды устраняют 110 рабочих БГБ, сообщает мэрия.