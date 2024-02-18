Вернулась зима: В Белгородской области в начале недели похолодает

По данным гидрометцентра, днём в Белгороде температура воздуха опустится до -3 градусов днём и до -7 градусов ночью. В Валуйках ожидается от -2 до -5 градусов. В Старом Осколе днём температура опустится до -4 градусов, а ночью до -7 градусов. В Новом Осколе ожидается до -3…-6 градусов.