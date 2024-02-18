ФОМ и ВЦИОМ: За Путина готовы проголосовать абсолютное большинство россиян

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Так, большинство россиян (86%) знают о проведении в марте этого года выборов президента РФ. 82% опрошенных верно назвали месяц и год / время года и год их проведения (+1 п. п. за неделю), 4% правильно назвали только год. Об этом пишет ТАСС.
К моменту проведения опроса — середина февраля 2024 года — декларируемая явка на предстоящих выборах президента Российской Федерации составляет 77%: 63% респондентов ответили, что обязательно примут участие в выборах (+1 п. п. за неделю), 14% — что, скорее всего, придут на выборы.
В случае если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшие дни, то готовность отдать голоса за Владимира Путина выразили 79% электорально активных россиян (+4 п. п. за неделю). В отношении кандидатов от действующих партий электоральные показатели выглядят так: Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 4% (-1 п. п. за неделю), Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (-2 п. п. за неделю).