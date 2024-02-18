500 человек в ДНР обратились за помощью к белгородским стоматологам

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Из ДНР вернулся белгородский мобильный стоматологический комплекс. Врачи оказывали помощь военнослужащим.
Отправляем на передовую для того, чтобы оказать там необходимую нашим бойцам стоматологическую помощь, и понимаю, что на передовой зачастую этого сделать нельзя, а каждый знает, что такое зубная боль.
Вячеслав Гладков
За стоматологической помощью обратились 500 человек, в том числе и мирные жители — пожилые и маленькие дети. Кто-то обращался с необходимостью поставить пломбу, кому-то нужно было удалить зуб.
Это уже не первая поездка стоматологического комплекса в ДНР. За всё время помощь получили 1,5 тысячи человек, в первую очередь, военнослужащие.
Сейчас комплекс отправили на техобслуживание. В марте запланирована поездка в Запорожскую область. Аналогичный комплекс для помощи бойцам может появиться и в других регионах России, сообщил глава региона.
Напомним, что в командировку в ДНР белгородские врачи отправились 30 января.