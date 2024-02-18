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стоматологи

500 человек в ДНР обратились за помощью к белгородским стоматологам

18 февраля 2024, 06:34
Фото: 1MI
стоматологи

Белгородский мобильный стоматологический комплекс принял 500 человек в ДНР

Об итогах работы передвижной стоматологии в ДНР рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Помощь от белгородских врачей получили не только бойцы, но и мирные жители.

Из ДНР вернулся белгородский мобильный стоматологический комплекс. Врачи оказывали помощь военнослужащим.

Отправляем на передовую для того, чтобы оказать там необходимую нашим бойцам стоматологическую помощь, и понимаю, что на передовой зачастую этого сделать нельзя, а каждый знает, что такое зубная боль.
Вячеслав Гладков

За стоматологической помощью обратились 500 человек, в том числе и мирные жители — пожилые и маленькие дети. Кто-то обращался с необходимостью поставить пломбу, кому-то нужно было удалить зуб.

Это уже не первая поездка стоматологического комплекса в ДНР. За всё время помощь получили 1,5 тысячи человек, в первую очередь, военнослужащие.

Сейчас комплекс отправили на техобслуживание. В марте запланирована поездка в Запорожскую область. Аналогичный комплекс для помощи бойцам может появиться и в других регионах России, сообщил глава региона.

Напомним, что в командировку в ДНР белгородские врачи отправились 30 января.

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#Общество#Белгородская область#Врачи#ДНР#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Стоматологи
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