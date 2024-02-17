Пхукет — жемчужина Таиланда: как насладиться идеальным отдыхом на острове

Пхукет для детей — это отличный выбор, если вы планируете отдых всей семьей. На острове есть масса развлечений для малышей: океанариумы с экзотическими рыбками, крокодиловые и слоновьи шоу. Также здесь работают аниматоры и няни, чтобы родители могли немного отдохнуть.