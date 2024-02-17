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Экс-гендиректор ЦЭБа Сергей Дуюн покинул не только пост, но и соцсеть

Экс-гендиректор ЦЭБа Сергей Дуюн покинул не только пост, но и соцсеть

17 февраля 2024, 14:30
Фото: 1MI
Не так давно стало известно, что Сергей Дуюн покинул пост генерального директора Центра экологической безопасности. Журналисты Бел.Ру заметили, что он удалил свою страницу во «ВКонтакте».
Сюжет
ЦЭБ

Об увольнении директора «Центра экологической безопасности» журналистам Бел.Ру сообщили представители «Экотранса». Затем информация появилась в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область». Позже сведения подтвердили в ЦЭБе.

Журналисты Бел.Ру заметили, что после ухода с должности генерального директора Дуюн удалил свою страницу во «ВКонтакте».

Фото: Во "ВКонтакте"

Напомним, исполнять обязанности гендиректора Центра экологической безопасности будет Наталья Щёкина. До назначения она была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.

Ранее в ЦЭБ пояснили, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам.

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#Белгородская область#Увольнение#Экотранс#Белгород#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Генеральный директор#Чистая страна#Правовые вопросы#Сергей Дуюн#Мусоровозы#Наталья Щёкина
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