Экс-гендиректор ЦЭБа Сергей Дуюн покинул не только пост, но и соцсеть

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Об увольнении директора «Центра экологической безопасности» журналистам Бел.Ру сообщили представители «Экотранса». Затем информация появилась в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область». Позже сведения подтвердили в ЦЭБе.
Журналисты Бел.Ру заметили, что после ухода с должности генерального директора Дуюн удалил свою страницу во «ВКонтакте».
Напомним, исполнять обязанности гендиректора Центра экологической безопасности будет Наталья Щёкина. До назначения она была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.
Ранее в ЦЭБ пояснили, что проблемы с вывозом мусора связаны с поломкой мусоровозов по разным причинам.