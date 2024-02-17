Белгородские торговые центры отладили систему оповещения в случае опасности

Напомним, ранее белгородцы попросили создать комитет, который выявлял бы тех, кто оставляет людей на улице во время реальной опасности. Гладков ответил, что есть уголовное и административное наказание, и есть «наказание перед совестью». А ещё губернатор предложил сообщать о подобных случаях, но не «сводить счёты», а поступать честно.