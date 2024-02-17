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Белгородские дети отправились в Пензенскую область и Крым

Белгородские дети отправились в Пензенскую область и Крым

17 февраля 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Всего на отдых отправились 450 детей из Белгородской области.
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Дети

По данным губернатора, в Пензенскую область уехали 150 юных белгородских спортсменов. Глава области добавил, что дети полюбили этот регион и с удовольствием туда приезжают.

Очень гостеприимно встречают, помогают всем необходимым. Наши дети чувствуют себя очень комфортно.
Вячеслав Гладков

Гладков также добавил, что 300 детей из Грайворонского округа и Краснояружского района по решению Министра просвещения Сергея Кравцова уехали в Крым. Детей ждут в «Артеке».

Уверен, что наберутся много позитивных впечатлений, обзаведутся новыми знакомствами, друзьями со всей страны, вернутся отдохнувшими домой.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее юные белгородцы отдыхали в десяти регионах РФ. Всего речь идёт о 2716 несовершеннолетних, из которых 813 — спортсмены. В четырёх регионах отдых планировали продлить.

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#Крым#Дети#Отдых#Спортсмены#Белгород#Кристина Семенчук#Гладков#Артек#Пензенская область
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