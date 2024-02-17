Белгородские дети отправились в Пензенскую область и Крым

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
По данным губернатора, в Пензенскую область уехали 150 юных белгородских спортсменов. Глава области добавил, что дети полюбили этот регион и с удовольствием туда приезжают.
Очень гостеприимно встречают, помогают всем необходимым. Наши дети чувствуют себя очень комфортно.
Вячеслав Гладков
Гладков также добавил, что 300 детей из Грайворонского округа и Краснояружского района по решению Министра просвещения Сергея Кравцова уехали в Крым. Детей ждут в «Артеке».
Уверен, что наберутся много позитивных впечатлений, обзаведутся новыми знакомствами, друзьями со всей страны, вернутся отдохнувшими домой.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее юные белгородцы отдыхали в десяти регионах РФ. Всего речь идёт о 2716 несовершеннолетних, из которых 813 — спортсмены. В четырёх регионах отдых планировали продлить.