Белгородка подожгла квартиру с двумя жителями

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
По информации ведомства, 12 февраля 2024 года фигурантка была в одной из квартир в доме на улице Шершнёва в Белгороде. Там она выпивала вместе с хозяйкой квартиры и знакомым мужчиной.
Во время застолья произошёл конфликт из-за денег, которые были потрачены на покупку спиртного. В итоге 51-летняя женщина решила квартиру поджечь. На месте происшествия скончалась 58-летняя хозяйка квартиры. А 65-летного мужчину доставили в больницу. Но он умер.
Фигурантку задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Суд заключил обвиняемую под стражу.
На сегодняшний день следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.