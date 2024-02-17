Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Белгородка подожгла квартиру с двумя жителями

Белгородка подожгла квартиру с двумя жителями

17 февраля 2024, 09:40
Фото: 1MI
Женщину обвиняют в убийстве двух человек. Её заключили под стражу. Подробнее сообщили в региональном следкоме.

По информации ведомства, 12 февраля 2024 года фигурантка была в одной из квартир в доме на улице Шершнёва в Белгороде. Там она выпивала вместе с хозяйкой квартиры и знакомым мужчиной.

Во время застолья произошёл конфликт из-за денег, которые были потрачены на покупку спиртного. В итоге 51-летняя женщина решила квартиру поджечь. На месте происшествия скончалась 58-летняя хозяйка квартиры. А 65-летного мужчину доставили в больницу. Но он умер.

Фигурантку задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Суд заключил обвиняемую под стражу.

На сегодняшний день следователи выясняют все обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Убил и снял на видео, чтобы показать друзьям: белгородец зарезал знакомого
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец убил приятеля тростью из-за обвинений в краже строительного инструментаПодросток хотел обокрасть дом, но убил хозяина топором и поджёг, чтобы скрыть уликиНеосторожное курение убило пенсионера в Белгородской области
#Убийство#Квартира#Уголовное дело#Поджог#Происшествие#Спиртное#Расследование#Белгородка#Белгород#Кристина Семенчук#Заключение под стражу#Региональный следком
Подпишитесь
Мужчину контузило при обстреле белгородского приграничья
Вчера, 19:29
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Вчера, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Вчера, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Вчера, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Вчера, 13:11
Ракетную опасность впервые объявили в двух районах Белгородской области
Вчера, 20:52