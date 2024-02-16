«Вы — власть, вы принимаете решение»: мэр Белгорода обратился к директорам школ

Так, мэр обратился к директорам школ Белгорода с тем, что их участие в решении проблемы организации учебного процесса и формата обучения детей в актуальных для города на сегодня условиях необходимо. Однако не потому, что на руководителей образовательных организаций переложили эти обязанности, а т. к. «вы — власть, вы принимаете решение».