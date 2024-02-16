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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Школы

«Вы — власть, вы принимаете решение»: мэр Белгорода обратился к директорам школ

16 февраля 2024, 15:46
Фото: Bel.ru
Школы

Мэр Белгорода объяснил директорам школ, какую роль они играют в жизни детей

Мэр Белгорода отметил, что общение с директорами школ сегодня — важная мера, т. к. те имеют дело с коллективом, родителями и находятся внутри процесса обучения детей. Также он заявил, что в ходе такого диалога могут возникнуть новые решения существующих проблем.
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Дети

Валентин Демидов объяснил присутствующим на собрании в школе №31 педагогам, почему он считает важным построение диалога в рамках объявленной повестки.

Так, мэр обратился к директорам школ Белгорода с тем, что их участие в решении проблемы организации учебного процесса и формата обучения детей в актуальных для города на сегодня условиях необходимо. Однако не потому, что на руководителей образовательных организаций переложили эти обязанности, а т. к. «вы — власть, вы принимаете решение».

Как напомнил глава администрации, задача власти заключается в обеспечении существования и реализации прав каждого гражданина. В том числе — права на образование:

«Не обеспечивая его, мы снимаем с себя ответственность. Ну, давайте закроем ещё на какое-то время школы. Это тоже не решение, потому что мы ограничиваем права тех, кто готов учиться. Да, понятно, мы делаем всё максимально возможное, чтобы обезопасить учащихся. И вас, и учителей. Вопрос сложный, потому что проще, чтобы кто-то за тебя его решил и взял на себя всю ответственность. Поэтому сегодня отталкиваемся мы от того, что должны обеспечить процесс образования».

Напомним, что с понедельника, 19 февраля, школы Белгорода откроют двери для тех детей, чьи родители согласились на очный формат обучения. А те дети, чьи родители подписали документы на дистанционное обучение, продолжат учиться из дома. В министерстве образования отметили, что после инцидента в Белгороде 15 февраля многие родители изменили своё решение и перешли на дистанционное обучение.

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