«Вы — власть, вы принимаете решение»: мэр Белгорода обратился к директорам школ

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Валентин Демидов объяснил присутствующим на собрании в школе №31 педагогам, почему он считает важным построение диалога в рамках объявленной повестки.
Так, мэр обратился к директорам школ Белгорода с тем, что их участие в решении проблемы организации учебного процесса и формата обучения детей в актуальных для города на сегодня условиях необходимо. Однако не потому, что на руководителей образовательных организаций переложили эти обязанности, а т. к. «вы — власть, вы принимаете решение».
Как напомнил глава администрации, задача власти заключается в обеспечении существования и реализации прав каждого гражданина. В том числе — права на образование:
«Не обеспечивая его, мы снимаем с себя ответственность. Ну, давайте закроем ещё на какое-то время школы. Это тоже не решение, потому что мы ограничиваем права тех, кто готов учиться. Да, понятно, мы делаем всё максимально возможное, чтобы обезопасить учащихся. И вас, и учителей. Вопрос сложный, потому что проще, чтобы кто-то за тебя его решил и взял на себя всю ответственность. Поэтому сегодня отталкиваемся мы от того, что должны обеспечить процесс образования».
Напомним, что с понедельника, 19 февраля, школы Белгорода откроют двери для тех детей, чьи родители согласились на очный формат обучения. А те дети, чьи родители подписали документы на дистанционное обучение, продолжат учиться из дома. В министерстве образования отметили, что после инцидента в Белгороде 15 февраля многие родители изменили своё решение и перешли на дистанционное обучение.