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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Белгородская облдума приняла новый антикоррупционный закон

В Белгородской области станет проще бороться с коррупуцией?

16 февраля 2024, 14:49
Фото: 1MI

Белгородская облдума приняла новый антикоррупционный закон

Областная дума приняла новый антикоррупционный закон. Депутаты считают, что это позволит упростить и понимание нормативного акта, и его использование. Подробности сообщили в пресс-службе облдумы.

Белгородская облдума внесла изменения в антикоррупционное законодательство. По мнению депутатов, изменения помогут упростить и понимание нормативного акта, и его использование.

В думе на 39-м заседании приняли закон «О противодействии коррупции в Белгородской области». С этой законодательной инициативой выступили губернатор и прокурор.

Дело в том, что предыдущий закон по противодействию коррупции в регионе принимался ещё в 2010 году и регулировал только часть правоотношений в этой сфере. Многие вопросы были регламентированы другими региональными законами. Новый же закон является унифицированным.

В документе обозначили организационные основы противодействия коррупции, отразили порядок того, как главы районов должны предоставлять сведения о доходах и имуществе. Также в закон включили порядок предварительного уведомления госслужащими об участии на безвозмездной основе в управлении НКО.

Ранее сообщалось, что 23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях. В частности, предоставляли недостоверные данные о доходах. В связи с этим прокуратура внесла представление губернатору.

23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
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#Общество#Белгородская область#Закон#Коррупция#Новости Белгорода#Облдума#Белгород#Наталья Корявых
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