В Белгородской области станет проще бороться с коррупуцией?

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Белгородская облдума внесла изменения в антикоррупционное законодательство. По мнению депутатов, изменения помогут упростить и понимание нормативного акта, и его использование.
В думе на 39-м заседании приняли закон «О противодействии коррупции в Белгородской области». С этой законодательной инициативой выступили губернатор и прокурор.
Дело в том, что предыдущий закон по противодействию коррупции в регионе принимался ещё в 2010 году и регулировал только часть правоотношений в этой сфере. Многие вопросы были регламентированы другими региональными законами. Новый же закон является унифицированным.
В документе обозначили организационные основы противодействия коррупции, отразили порядок того, как главы районов должны предоставлять сведения о доходах и имуществе. Также в закон включили порядок предварительного уведомления госслужащими об участии на безвозмездной основе в управлении НКО.
Ранее сообщалось, что 23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях. В частности, предоставляли недостоверные данные о доходах. В связи с этим прокуратура внесла представление губернатору.