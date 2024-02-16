В Белгороде число пострадавших от обстрела ВСУ 15 февраля достигло 19 человек

Количество пострадавших белгородцев при обстреле ВСУ 15 февраля выросло до 19

Сюжет ВСУ

В результате обстрела ВСУ поселка в Белгородской области пострадали 19 человек, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации, ещё восемь находятся в средней тяжести. Также пять белгородцев — на амбулаторное лечение.