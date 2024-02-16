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Posted 16 февраля 2024, 03:38

Published 16 февраля 2024, 03:38

Modified 16 февраля 2024, 03:53

Updated 16 февраля 2024, 03:53

Пострадавшие

В Белгороде число пострадавших от обстрела ВСУ 15 февраля достигло 19 человек

16 февраля 2024, 03:38
Фото: 1MI. Пострадавшие

Количество пострадавших белгородцев при обстреле ВСУ 15 февраля выросло до 19

Сюжет
ВСУ
В результате обстрела ВСУ поселка в Белгородской области пострадали 19 человек, из которых двое находятся в тяжёлом состоянии и находятся в реанимации, ещё восемь находятся в средней тяжести. Также пять белгородцев — на амбулаторное лечение.

Вчера вечером, 15 февраля, один из жителей Белгорода, который получил ранение в ходе обстрела ВСУ, самостоятельно обратился в горбольницу №2. Так, общее количество пострадавших достигло 19 человек. Также вчера двух пострадавших взрослых и двух детей отправили на лечение в Москву.

Ещё пять пострадавших, получив амбулаторное лечение, были отпущены домой. Оставшиеся 10 человек находятся в больницах Белгорода. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, а ещё восемь — в стабильно средней тяжести.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ 15 февраля в Белгороде количество жертв увеличилось до семи человек, а количество пострадавших достигло 18.

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