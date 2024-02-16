В Белгорблагоустройство и в УК: куда осуждённых примут на исправительные работы?

В Белгороде определили организации, где наказание будут отбывать осуждённые

Мэрия Белгорода утвердила список организаций, у которых осуждённые будут отбывать наказания в виде исправительных и обязательных работ. Также в администрации уточнили, какую именно работу будут выполнять осуждённые.