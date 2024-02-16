Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Белгороде определили организации, где наказание будут отбывать осуждённые

В Белгорблагоустройство и в УК: куда осуждённых примут на исправительные работы?

16 февраля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде определили организации, где наказание будут отбывать осуждённые

Мэрия Белгорода утвердила список организаций, у которых осуждённые будут отбывать наказания в виде исправительных и обязательных работ. Также в администрации уточнили, какую именно работу будут выполнять осуждённые.

В Белгороде определили организации, в которых наказание в виде обязательных и исправительных работ будут проходить осуждённые.

Так, на обязательные работы осуждённых готовы принять в 20 организациях, в числе которых управляющие компании, бюджетные учреждения и товарищества.

Во время обязательных работ осуждённые будут благоустраивать территорию, убирать подъезды, подвалы, мусоропроводы, мыть окна и двери, очищать пешеходные мосты и лесопарки, ликвидировать стихийные свалки, красить бордюры и деревья, а также выполнять подсобные работы.

ПостановлениеПостановление
ПостановлениеПостановление
Перечень работПеречень работ
Постановление
Фото: администрация Белгорода

Для прохождения исправительных работ же выделили 41 организацию.

ПостановлениеПостановление
ПостановлениеПостановление
Постановление
Фото: администрация Белгорода
Экс-инспектор белгородского ФСИН отправится в тюрьму за сговор с осуждённым
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-инспектор белгородского УФСИН договорилась с осуждённым продавать наркотикиОсуждённый за мошенничество экс-депутат Белгорода Фуглаев не смог обжаловать приговорОсуждённый за мошенничество белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев обжалует приговор
#Белгородская область#Наказание#Исправительные работы#Обязательные работы#Белгород#Осуждённые#Александра Склярова
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22