В Белгорблагоустройство и в УК: куда осуждённых примут на исправительные работы?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Белгороде определили организации, в которых наказание в виде обязательных и исправительных работ будут проходить осуждённые.
Так, на обязательные работы осуждённых готовы принять в 20 организациях, в числе которых управляющие компании, бюджетные учреждения и товарищества.
Во время обязательных работ осуждённые будут благоустраивать территорию, убирать подъезды, подвалы, мусоропроводы, мыть окна и двери, очищать пешеходные мосты и лесопарки, ликвидировать стихийные свалки, красить бордюры и деревья, а также выполнять подсобные работы.
Для прохождения исправительных работ же выделили 41 организацию.