Раненных при атаке ВСУ белгородцев привезли на поезде в Москву

В Минздраве РФ оценили состояние пострадавших при обстреле белгородцев

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Всего госпитализированы 14 человек, четырёх из них доставили на лечение в Москву. Их жизни ничего не угрожает, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный Минздрав.