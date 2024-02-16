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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Мороз

Ночи в Белгородской области станут холоднее

16 февраля 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Мороз

В Белгородскую область вернётся морозная погода

17 февраля на территории области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ожидаются морозы. Днём — до +1 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

На Белгородскую область надвигается похолодание. В субботу, 17 февраля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -9…-4 ˚С. Днём ожидается от -4 ˚С до +1 ˚С.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями и без осадков. Похолодает до -4 ˚С. Не ожидается снега и в светлое время суток. Температура поднимется до 0 ˚С.

-4 ˚С ночью ожидается в воскресенье, 18 февраля. Будет облачно и без осадков. Днём облачно, пройдёт мокрый снег. Потеплеет до +1 ˚С.

Следующая неделя в областном центре начнётся с небольших морозов. Ночью 19 января похолодает до -5 ˚С. Днём обещают до -2 ˚С. При этом без осадков. 20 февраля тоже без осадков. Ночью ожидается до -6 ˚С, а днём — до -1 ˚С.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Осадки#Морозы
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