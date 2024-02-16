Ночи в Белгородской области станут холоднее

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
На Белгородскую область надвигается похолодание. В субботу, 17 февраля, на территории региона будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 7-12 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -9…-4 ˚С. Днём ожидается от -4 ˚С до +1 ˚С.
В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями и без осадков. Похолодает до -4 ˚С. Не ожидается снега и в светлое время суток. Температура поднимется до 0 ˚С.
-4 ˚С ночью ожидается в воскресенье, 18 февраля. Будет облачно и без осадков. Днём облачно, пройдёт мокрый снег. Потеплеет до +1 ˚С.
Следующая неделя в областном центре начнётся с небольших морозов. Ночью 19 января похолодает до -5 ˚С. Днём обещают до -2 ˚С. При этом без осадков. 20 февраля тоже без осадков. Ночью ожидается до -6 ˚С, а днём — до -1 ˚С.