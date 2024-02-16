Ночи в Белгородской области станут холоднее

Следующая неделя в областном центре начнётся с небольших морозов. Ночью 19 января похолодает до -5 ˚С. Днём обещают до -2 ˚С. При этом без осадков. 20 февраля тоже без осадков. Ночью ожидается до -6 ˚С, а днём — до -1 ˚С.