Михаил Сутягинский сделал заявление: он намерен защищать свои права

Михаил Сутягинский и его брат на территории Казахстана построили три завода — ТОО «Баско», «Силициум» и «Биохим». В разное время в Казахстане местные власти характеризовали эти инвестиционные проекты как «прорывные», а на открытии предприятий присутствовал Нурсултан Назарбаев, тогда президент республики. В течение определенного времени предприятия активно развивались, однако позднее начались проблемы — рейдерские атаки, сложности с водоснабжением и энергоснабжением, которые, по некоторым предположениям, были санкционированы местными чиновниками. После этого против бизнеса Сутягинского пошли и местные банки, которые потребовали от инвесторов досрочного возврата средств, направленных на финансирование проектов.