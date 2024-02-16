Михаил Сутягинский сделал заявление: он намерен защищать свои права

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
Официальный представитель ГК «Титан» заявил, что обвинения в адрес Сутягинского они считают надуманными и беспочвенными. Сутягинский родился в Казахстане, однако является гражданином России, работает и проживает в РФ, от следственных органов не скрывается. Есть предположение, что объявление предпринимателя в розыск — это инструмент давления на него. Об этом пишет gorod55.ru.
В числе активов Михаила Сутягинского предприятия, которые работают в сферах АПК и нефтехима. В настоящее время предприниматель пытается вернуть вложенные в экономику Казахстана инвестиции через суд. Недавно три предприятия, принадлежащие Сутягинскому, были национализированы в Казахстане, и предприниматель заявил о намерении отстаивать собственные имущественные права, а его представители направили обращение в Генпрокуратуру РФ.
Михаил Сутягинский и его брат на территории Казахстана построили три завода — ТОО «Баско», «Силициум» и «Биохим». В разное время в Казахстане местные власти характеризовали эти инвестиционные проекты как «прорывные», а на открытии предприятий присутствовал Нурсултан Назарбаев, тогда президент республики. В течение определенного времени предприятия активно развивались, однако позднее начались проблемы — рейдерские атаки, сложности с водоснабжением и энергоснабжением, которые, по некоторым предположениям, были санкционированы местными чиновниками. После этого против бизнеса Сутягинского пошли и местные банки, которые потребовали от инвесторов досрочного возврата средств, направленных на финансирование проектов.
В итоге предприятия были национализированы, в настоящее время заводы простаивают. Сутягинский не намерен сдаваться и собирается вернуть вложенные средства через суд. Стоит отметить, что после того, как он заявил о своем решении обратиться в Международный арбитражный суд с иском, в Казахстане появилась информация об объявлении Сутягинского в розыск по уголовному делу.