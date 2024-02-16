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Михаил Сутягинский сделал заявление: он намерен защищать свои права

Михаил Сутягинский сделал заявление: он намерен защищать свои права

16 февраля 2024, 18:26
Фото: 1MI
Михаил Сутягинский, основатель ГК «Титан», узнал о том, что в Казахстане его объявили в розыск, из СМИ. До этого момента предприниматель из России не получал официальных запросов по делу, по которому он якобы проходит подозреваемым.

Официальный представитель ГК «Титан» заявил, что обвинения в адрес Сутягинского они считают надуманными и беспочвенными. Сутягинский родился в Казахстане, однако является гражданином России, работает и проживает в РФ, от следственных органов не скрывается. Есть предположение, что объявление предпринимателя в розыск — это инструмент давления на него. Об этом пишет gorod55.ru.

В числе активов Михаила Сутягинского предприятия, которые работают в сферах АПК и нефтехима. В настоящее время предприниматель пытается вернуть вложенные в экономику Казахстана инвестиции через суд. Недавно три предприятия, принадлежащие Сутягинскому, были национализированы в Казахстане, и предприниматель заявил о намерении отстаивать собственные имущественные права, а его представители направили обращение в Генпрокуратуру РФ.

Михаил Сутягинский и его брат на территории Казахстана построили три завода — ТОО «Баско», «Силициум» и «Биохим». В разное время в Казахстане местные власти характеризовали эти инвестиционные проекты как «прорывные», а на открытии предприятий присутствовал Нурсултан Назарбаев, тогда президент республики. В течение определенного времени предприятия активно развивались, однако позднее начались проблемы — рейдерские атаки, сложности с водоснабжением и энергоснабжением, которые, по некоторым предположениям, были санкционированы местными чиновниками. После этого против бизнеса Сутягинского пошли и местные банки, которые потребовали от инвесторов досрочного возврата средств, направленных на финансирование проектов.

В итоге предприятия были национализированы, в настоящее время заводы простаивают. Сутягинский не намерен сдаваться и собирается вернуть вложенные средства через суд. Стоит отметить, что после того, как он заявил о своем решении обратиться в Международный арбитражный суд с иском, в Казахстане появилась информация об объявлении Сутягинского в розыск по уголовному делу.

#Общество
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