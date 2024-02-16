Меморандум взаимопонимания? Что сейчас с поставкой яиц в Белгородской области

А на полках — всё те же бараны. Мы прошлись по сетевым магазинам, и как минимум половины из перечисленных марок не нашли. Но снижение цен не может не радовать. Надо отдать должное липецкой «Экоптице» — десяток яиц высшей категории можно купить уже за 115 рублей, а С1 стоит 108-109 рублей. В то же время белгородские «Лето» и «Деревенское угодье» — 120-122 рубля за десять штук.