Меморандум взаимопонимания? Что сейчас с поставкой яиц в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
С конца ноября в Белгородской области и других регионах страны произошёл резкий рост цен на яйца. Уже в декабре за десяток яиц можно было отдать до 170 рублей. Власти отправляли белгородцев за «дешёвыми» яйцами на выходные ярмарки, где выстраивались очереди, а тогда ещё замгубернатора по АПК Юлия Щедрина заявляла, что беспокоиться не о чем и яиц хватит на всех.
Но ведь регион славится своими сельхозпроизводствами, должен же быть с этого толк. Журналисты Бел.Ру выяснили, что в Белгородской области под своими марками продают яйца только четыре производителя. Притом один из них — оптом, а трое других не отстают в повышении цен от поставщиков из других субъектов. На декабрь белгородские яйца стоили 120-160 рублей за лоток в десять штук.
После новогодних праздников мы снова проверили цены — они снизились, но несильно. Теперь цена за десяток яиц высшей категории хотя бы не превышает 150 рублей. Тем временем в Минсельхозе РФ заметили снижение цен на 0,2%, а в ФАС рассказали о механизме заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца. Вместе с тем электронные аукционы на поставку яиц на миллионы рублей не состоялись.
Середина февраля, яйца стали ещё дешевле (спойлер — снова незначительно). Бел.Ру решило поинтересоваться, а как обстоят дела с завозом яиц в Белгородскую область, есть ли поставки из других стран и планируют ли власти регулировать цены соглашениями.
Куриные яйца в Белгородскую область поставляют, по данным регионального минсельхоза, из 14 других регионов. Вот полный список с торговыми марками:
В запросе к правительству мы также попросили перечислить торговые марки поставщиков яиц из других стран. Но оказалось, что в сетевых магазинах региона реализуются только отечественные куриные яйца. Отсюда и нашумевшие поставки яиц из Турции Белгородской области не касаются: «Согласно выборочному мониторингу в торговых предприятиях области куриное яйцо турецкого производства не выявлено».
Поставки поставками, а цены регулировать надо. Недавно ФАС разъяснила механизм заключения соглашений о стабилизации цен на куриные яйца. На конец января их заключили в 17 регионах РФ. Такие документы могут устанавливать обязательства по снижению и неповышению цен, а также ограничить наценки на яйца. При этом в антимонопольной службе подчеркнули, что цены фиксируются на том уровне, который был во время пикового спроса и роста цен.
Мы поинтересовались у белгородского правительства, планируют ли заключать такие соглашения на территории региона. Нам ответили, что в Белгородской области своя система регулирования цен на яйца. Минсельхоз заключил меморандум взаимопонимания с субъектами системы оптовой и розничной торговли. Продавцы яиц как минимум на один артикул куриных яиц устанавливают ограничение наценки. Проще говоря, одна из марок точно должна иметь наценку не более чем 10% от закупочной стоимости.
А на полках — всё те же бараны. Мы прошлись по сетевым магазинам, и как минимум половины из перечисленных марок не нашли. Но снижение цен не может не радовать. Надо отдать должное липецкой «Экоптице» — десяток яиц высшей категории можно купить уже за 115 рублей, а С1 стоит 108-109 рублей. В то же время белгородские «Лето» и «Деревенское угодье» — 120-122 рубля за десять штук.
А мы напомним, что на ярмарках, по заявлениям местных властей, можно было приобрести яйца в пределах 60-80 рублей за десяток. В это же время и в магазинах можно найти что-то «выгодное» по 85-90 рублей за категорию С2, но такая роскошь доступна тем, кто любит побегать по торговым точкам в поисках лучшей цены.