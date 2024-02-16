«Есть наказание перед совестью»: Гладков — о тех, кто оставляет людей под взрывами

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В ходе прямого эфира к губернатору обратился белгородец и поинтересовался, почему нет комитета, который выявляет тех, кто оставляет людей на улицах во время реальной опасности. Специального органа нет, но Вячеслав Гладков уверен, что о подобных случаях нужно сообщать.
«Почему нет комитета по выявлению тех личностей, которые при реальной опасности оставляют людей на улице под взрывами? Это сотрудники магазинов, водители маршруток. Разве это не преследуется законом? Давно пора создать такой комитет или дружину», — отметил житель региона.
Губернатор ответил, что есть уголовное и административное наказание, и есть «наказание перед совестью». Вячеслав Гладков предложил сообщать о подобных случаях.
Самое простое, если такие случаи происходят, на сайтах, на порталах, у общественников публиковать материалы и фотографии, фамилии, названия магазинов, аптек, маршруток, где это происходит.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Однако глава региона отметил, что в таких историях нужно поступать честно и не «сводить счёты».
Нужно сделать так, чтобы не было каких-то подтасовок. Потому что, к сожалению, иногда возникают какие-то странные истории, сведение счётов. Поэтому хотелось бы честного отношения без искажения фактов. Если у вас есть подтверждение, пожалуйста, давайте на основе общественной инициативы эту информацию публиковать.
Вячеслав Гладков
В прошлом месяце белгородцы пожаловались, что их не впустили в «Сити-Молл» и «Ленту» во время ракетной опасности. Ещё одна жалоба была на заправку.