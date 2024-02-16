«Есть наказание перед совестью»: Гладков — о тех, кто оставляет людей под взрывами

Белгородец предложил наказывать тех, кто оставляет людей под взрывами

Во время прямого эфира белгородец спросил у губернатора, почему нет комитета, который выявлял бы тех, кто оставляет людей на улице во время реальной опасности. Специального органа действительно нет, однако глава региона уверен, что о подобном нужно сообщать, но без искажения фактов.