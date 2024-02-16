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Денис Буцаев рассказал о новых обязанностях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

Денис Буцаев рассказал о новых обязанностях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

16 февраля 2024, 19:02
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) получил полномочия на проверку документов и выездную оценку утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, устанавливает соответствующие полномочия.

Согласно закону о РОП производители и импортеры обязаны отчитываться об утилизации отходов от своей продукции и упаковки, заключая договоры только с утвержденными утилизаторами, внесенными в реестр. Эти утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также применимы к производителям и импортерам, желающим самостоятельно утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, его действия по утилизации не будут признаны. Включение в реестр осуществляется с 1 января по заявке на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). После проверки специалистами РЭО заявки для подтверждения необходимых мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

Специалисты РЭО при проведении выездной оценки проверяют достоверность информации, представленной утилизатором для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездной оценки РЭО подготавливает заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при принятии решения о включении утилизатора в реестр или об отказе.

Создание реестра проверенных утилизаторов способствует повышению прозрачности в отрасли и мотивирует производителей соблюдать нормативы по утилизации. Этот шаг является необходимым для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла, отмечает директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Выездная оценка проводится на основании заявки на включение сведений в реестр. Информацию о правилах подачи заявки можно получить на сайте РЭО.

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