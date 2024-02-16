Денис Буцаев рассказал о новых обязанностях РЭО по проверке утилизаторов в рамках РОП

Согласно закону о РОП производители и импортеры обязаны отчитываться об утилизации отходов от своей продукции и упаковки, заключая договоры только с утвержденными утилизаторами, внесенными в реестр. Эти утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также применимы к производителям и импортерам, желающим самостоятельно утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор отсутствует в реестре, его действия по утилизации не будут признаны. Включение в реестр осуществляется с 1 января по заявке на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). После проверки специалистами РЭО заявки для подтверждения необходимых мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.