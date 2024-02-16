Чем заменить ТикТок в 2024 году?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Есть много платформ на замену. Расскажем про самые интересные из них. В этой статье также поделимся удобными программами для монтажа видео. С их помощью вы сможете создавать собственные ролики и загружать их в соцсети.
5 сервисов на замену TikTok
Площадки для размещения коротких видеороликов ориентированы на разных зрителей. Потому контент отличается по содержанию и длительности.
YouTube Shorts
Это раздел самого крупного хостинга в мире — YouTube. Он позволяет контентмейкерами снимать короткие ролики длительностью до 60 секунд. Такие видео могут добавлять любые зарегистрированные на площадке пользователи. Зрители могут поставить лайк, дизлайк или написать комментарий.
Содержание роликов разнообразное — от юмористических до познавательных. Ориентация экрана всегда вертикальная. На изображение при загрузке можно добавить надпись или эмодзи.
VK Клипы
Социальная сеть «ВКонтакте» также предлагает функцию просмотра коротких клипов. Видео вертикальное, его удобно смотреть из браузера или мобильного приложения.
Максимальная длительность — до трех минут. Функционал во многом похож на YouTube Shorts — можно поставить лайк, оставить комментарий или отреагировать с помощью эмодзи.
Каналов много, но в основном преобладает развлекательный контент. Социальная сеть постепенно развивает это направление, а количество авторов становится все больше.
Yappy
Это приложение от российских разработчиков, созданное в качестве альтернативы «ТикТоку». Позволяет загружать видеофайлы длительностью от 15 до 60 секунд.
Платформа постепенно растет — количество скачиваний преодолело отметку в 1 миллион. Основной упор делается на развлекательный контент для молодежи. Сервис часто устраивает совместные рекламные кампании с популярными исполнителями — от Егора Крида до Ольги Бузовой и Клавы Коки.
Хотя количество загруженных записей уступает YouTube Shorts и VK Клипы, здесь вполне можно провести несколько часов за просмотром забавных роликов.
Likee
Это социальная сеть, которая, кроме создания видеоклипов, может использовать и функции дополненной реальности. Например, накладывать различные эффекты, добавлять объекты в кадр прямо во время съемки. Приложение доступно для Android и iOS, но просматривать ролики можно и в браузере.
Возрастное ограничение для использования соцсети — от 16 лет. Но контент ориентирован на подростков и молодых людей. Постоянно пополняется и музыкальный раздел — в нем пользователи исполняют каверы на актуальные хиты.
Программы для монтажа видео для соцсетей
Если вы тоже собираетесь записывать короткие ролики и выкладывать их в сеть, придется задуматься о монтаже. С помощью профессиональных программ для редактирования можно обрезать файл, склеить видео из нескольких клипов, добавить фильтр для цветокоррекции.
ВидеоМОНТАЖ
Софт от отечественного разработчика AMS Software для редактирования профессионального уровня, однако разобраться в нем сможет даже начинающий пользователь. ВидеоМОНТАЖ позволяет добавлять к ролику озвучку и музыку из встроенной библиотеки. Есть много эффектов для переходов, возможность добавлять заставки и надписи.
У софта предусмотрены функции цветокоррекции, кадрирования, изменения яркости и других параметров картинки. Если видеоклип был записан с телефона, можно использовать стабилизацию изображения, а также выравнивание громкости по всему файлу.
Результат можно сохранить в разных форматах, в том числе, в популярных MP4, AVI, MKV. Есть функция адаптации видеороликов под загрузку на разные сайты, например на YouTube.
Movavi Video Editor
Еще один софт, который позволяет редактировать видео разной продолжительности. Его можно нарезать, склеивать, добавлять эффекты переходов.
Работать с проектом удобно. Предусмотрены отдельные дорожки для работы с титрами, звуком и основным изображением. При необходимости можно записать озвучку с микрофона.
Интерфейс русскоязычный, но при этом довольно запутанный, на его освоение нужно время. Еще один значительный недостаток — высокие системные требования.
VSDC Free Video Editor
Бесплатный видеоредактор работает только с ОС Windows. Подойдет для новичков и профессионалов. Удобен в монтаже с двух и более файлов. Их можно комбинировать, накладывать друг на друга по принципу «картинка-в-картинке».
При необходимости можно заменить фон, подкорректировать яркость, контрастность, баланс белого. Видеоролик вы сможете ускорить, озвучить, выровнять громкость.
Если вы создаете клип из нескольких отдельных роликов, можно добавить специальные эффекты перехода. Предусмотрена большая база доступных вариантов.
Заключение
Как видите, после ухода «ТикТока» из России, его можно заменить различными альтернативами. Если вы ищете сайт с контентом разной направленности, доступным без VPN, обратите внимание на YouTube Shorts. Много трендового развлекательного видео собрано во VK Клипы и Likee.
А если вы и сами хотите выкладывать ролики в соцсети, то стоит подумать о хорошем редакторе. Предлагаем воспользоваться удобной программой — ВидеоМОНТАЖ. Она полностью на русском языке, отличается удобным интерфейсом и большим набором инструментов. В программе можно полностью смонтировать ролик любой продолжительность и адаптировать его под загрузку на интересующую вас платформу.