Бывшая няня Пугачевой раскрыла адвокату Александру Добровинскому секреты жизни певицы

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Как сообщает newia.ru, когда дочери Александра Добровинского были маленькими, он решил нанять опытную няню и обратился к женщине, которая раньше работала в доме Пугачевой, участвуя в воспитании ее детей — двойняшек Лизы и Гарри. Бывшая няня певицы не скрывала свое предыдущее место работы и рассказывала обо всем, что наблюдала во владениях Примадонны собственными глазами.
Добровинский заявил, что теперь знает многое о жизни Пугачевой вдали от камер: ее рацион, поведение и даже частоту походов в туалет, а все благодаря разговорчивой няне. Звездный юрист отмечает, что эта няня могла рассказать своим следующим работодателем и о его личной жизни, так как даже если документы о неразглашении были подписаны, обычно это не мешает обслуживающему персоналу выбалтывать личную информацию о своих звездных хозяевах.