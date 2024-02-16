Бывшая няня Пугачевой раскрыла адвокату Александру Добровинскому секреты жизни певицы

Добровинский заявил, что теперь знает многое о жизни Пугачевой вдали от камер: ее рацион, поведение и даже частоту походов в туалет, а все благодаря разговорчивой няне. Звездный юрист отмечает, что эта няня могла рассказать своим следующим работодателем и о его личной жизни, так как даже если документы о неразглашении были подписаны, обычно это не мешает обслуживающему персоналу выбалтывать личную информацию о своих звездных хозяевах.