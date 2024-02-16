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Бывшая няня Пугачевой раскрыла адвокату Александру Добровинскому секреты жизни певицы

Бывшая няня Пугачевой раскрыла адвокату Александру Добровинскому секреты жизни певицы

16 февраля 2024, 16:51
Фото: allaradio.ru
Популярный у российских звезд адвокат Александр Добровинский не раз оказывал профессиональные услуги известным на всю страну личностям. Он знает подноготную многих знаменитостей, а сейчас выяснилось, что он владеет и секретами домашней жизни Аллы Пугачевой, так как у него работала няня Примадонны.
Сюжет
Дети

Как сообщает newia.ru, когда дочери Александра Добровинского были маленькими, он решил нанять опытную няню и обратился к женщине, которая раньше работала в доме Пугачевой, участвуя в воспитании ее детей — двойняшек Лизы и Гарри. Бывшая няня певицы не скрывала свое предыдущее место работы и рассказывала обо всем, что наблюдала во владениях Примадонны собственными глазами.

Добровинский заявил, что теперь знает многое о жизни Пугачевой вдали от камер: ее рацион, поведение и даже частоту походов в туалет, а все благодаря разговорчивой няне. Звездный юрист отмечает, что эта няня могла рассказать своим следующим работодателем и о его личной жизни, так как даже если документы о неразглашении были подписаны, обычно это не мешает обслуживающему персоналу выбалтывать личную информацию о своих звездных хозяевах.

#Дети#Знаменитости#Знаменка#Все материалы авторов
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