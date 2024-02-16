Белоусов: За прошлый год объем закупок крупнейших заказчиков у МСП достиг 8 трлн руб

По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, развитие системы закупок и привлечение к участию в них МСП-поставщиков сейчас является одной из приоритетных мер государственной поддержки, которая реализуется в рамках профильного национального проекта. Объем поставляемых компаниями малого и среднего бизнеса товаров и услуг по закону № 223-ФЗ постоянно увеличивается. В 2023 году обновился рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма приблизилась к восьми триллионам рублей. При этом ведется работа по увеличению числа предпринимателей, которые используют закупки как один из видов сбыта. За прошедший год их количество выросло до 213 тысяч.