Белоусов: За прошлый год объем закупок крупнейших заказчиков у МСП достиг 8 трлн руб

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Прирост объема закупок у организаций малого и среднего предпринимательства относительно 2022 года достиг 13,5%, пишут «Ведомости».
По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, развитие системы закупок и привлечение к участию в них МСП-поставщиков сейчас является одной из приоритетных мер государственной поддержки, которая реализуется в рамках профильного национального проекта. Объем поставляемых компаниями малого и среднего бизнеса товаров и услуг по закону № 223-ФЗ постоянно увеличивается. В 2023 году обновился рекорд за все время действия квоты на закупки у МСП. Их общая сумма приблизилась к восьми триллионам рублей. При этом ведется работа по увеличению числа предпринимателей, которые используют закупки как один из видов сбыта. За прошедший год их количество выросло до 213 тысяч.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, отметил, что четыре из пяти договоров крупные заказчики в прошлом году заключили с МСП-поставщиками. Можно назвать это трендом на активизацию закупок производственной продукции у субъектов малого и среднего бизнеса. Госкомпании активно занялись импортозамещением, чтобы отказаться от сотрудничества с европейскими и американскими поставщиками оборудования и деталей. По подсчетам, в суммарном объеме закупок у МСП порядка 4,3 триллиона рублей составили товары производственного назначения.
Компании, которые лидируют среди самых крупных заказчиков по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, — РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».
Самые значительные объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружения и строительные работы (1,9 триллиона), связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью услуги (401 миллиард рублей).
Лидерами среди субъектов России по объему закупок у МСП-поставщиков стали Москва (2,1 триллиона рублей), Петербург (682 миллиарда), Подмосковье (362 миллиарда). Кроме того, в топ-5 попали Свердловская область и Татарстан (256 миллиарда и 192 миллиарда рублей соответственно).