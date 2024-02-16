Белгородцы приходят в себя после трагедии и узнают имя нового главы ЦЭБа

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Telegram-канал Baza опубликовал имена погибших и пострадавших при обстреле 15 февраля белгородцев. Всего погибли семь человек, включая годовалую девочку. В момент обстрела с ней гуляла по школьному стадиону бабушка. Коляску посекло осколками.
Несколько человек погибли у входа в торговый центр, куда попал ещё один обломок ракеты. Среди них оказались 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 44-летний преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина.
Ранения получил и 30-летний Дмитрий Проценко, который, судя по всему, погиб на улице Магистральной от падения обломков. Вечером 15 февраля стало известно о гибели 80-летней Людмилы Александровны. Ещё одной жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.
Также стали известны имена 19 пострадавших. Госпитализировать пришлось 14 человек, четверых из которых поездом отправили в Москву. В минздраве отметили, что поездка прошла хорошо и состояние белгородцев не ухудшилось. На вокзале столицы их ждали бригады скорой помощи.
Позже стало известно, что двое взрослых и один ребёнок, доставленные в Москву, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка — средней тяжести. Их разместили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.
Муж погибшей сотрудницы белгородского университета Александр Львович выжил, но серьёзно пострадал. Он получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранения также получила мать погибшей женщины, но о её состоянии ничего не известно.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что в горбольнице № 2 лежат девять человек, двое из них — в реанимации. Пациенты направлены в отделения хирургии и травматологии.
У жителей города различные травмы: поражения брюшной полости, переломы. Некоторым понадобилось переливание крови.
Стало известно, что на посту генерального директора Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Сергея Дуюна заменит Наталья Щёкина. Исполнять обязанности руководителя она будет с 17 февраля.
Напомним, что Дуюн 16 февраля отработал последний рабочий день на посту гендиректора ЦЭБа. Известно, что он уволился по собственному желанию.
Наталья Щёкина же до назначения была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.
В начале февраля группа компаний «Русагро» подала в суд на Владимира Зотова и «Русский металл». Причина иска неизвестна, но «Русагро» утверждает, что права ГК как одного из собственников «Агро-Белогорья» были нарушены.
Зотов планировал передать 25% своих долей «Русскому металлу», но сделка не состоялась по неизвестным причинам, сообщили в «Русагро». В «Агро-Белогорье» же считают, что объединение не произошло из-за разногласий в ходе переговоров.
От иска же в холдинге открестились: ГК «не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом „Русский металл“».