Белгородцы приходят в себя после трагедии и узнают имя нового главы ЦЭБа

Позже стало известно, что двое взрослых и один ребёнок, доставленные в Москву, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка — средней тяжести. Их разместили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.