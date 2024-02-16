Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Последствия обстрела Белгорода

Белгородцы приходят в себя после трагедии и узнают имя нового главы ЦЭБа

16 февраля 2024, 15:30
Фото: Bel.ru
Последствия обстрела Белгорода
Названы имена погибших при обстреле Белгорода 15 февраля. Помимо этого, стало известно, в каком состоянии находятся раненые. Тем временем регоператор официально подтвердил информацию о смене руководства. Эти и другие новости — в обзоре Бел.Ру.

Что известно о погибших и раненых?

Telegram-канал Baza опубликовал имена погибших и пострадавших при обстреле 15 февраля белгородцев. Всего погибли семь человек, включая годовалую девочку. В момент обстрела с ней гуляла по школьному стадиону бабушка. Коляску посекло осколками.

Несколько человек погибли у входа в торговый центр, куда попал ещё один обломок ракеты. Среди них оказались 68-летний пенсионер Иван Супрунов, 20-летний студент БГИИКа Мохамад Шенани и 44-летний преподаватель института инженерных и цифровых технологий НИУ «БелГУ» Любовь Губкина.

Ранения получил и 30-летний Дмитрий Проценко, который, судя по всему, погиб на улице Магистральной от падения обломков. Вечером 15 февраля стало известно о гибели 80-летней Людмилы Александровны. Ещё одной жертвой стала 73-летняя Екатерина Стреляева.

Также стали известны имена 19 пострадавших. Госпитализировать пришлось 14 человек, четверых из которых поездом отправили в Москву. В минздраве отметили, что поездка прошла хорошо и состояние белгородцев не ухудшилось. На вокзале столицы их ждали бригады скорой помощи.

Позже стало известно, что двое взрослых и один ребёнок, доставленные в Москву, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние ещё одного ребёнка — средней тяжести. Их разместили в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в Российской детской клинической больнице.

Муж погибшей сотрудницы белгородского университета Александр Львович выжил, но серьёзно пострадал. Он получил минно-взрывную травму, проникающее корнеосклеральное ранение и осколочное ранение голени. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранения также получила мать погибшей женщины, но о её состоянии ничего не известно.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников сообщил, что в горбольнице № 2 лежат девять человек, двое из них — в реанимации. Пациенты направлены в отделения хирургии и травматологии.

У жителей города различные травмы: поражения брюшной полости, переломы. Некоторым понадобилось переливание крови.

Стали известны имена всех погибших и раненых белгородцев при обстреле 15 февраля
Узнать подробнее

ЦЭБу подобрали временного главу

Стало известно, что на посту генерального директора Центра экологической безопасности (ЦЭБ) Сергея Дуюна заменит Наталья Щёкина. Исполнять обязанности руководителя она будет с 17 февраля.

Напомним, что Дуюн 16 февраля отработал последний рабочий день на посту гендиректора ЦЭБа. Известно, что он уволился по собственному желанию.

Наталья Щёкина же до назначения была заместителем гендиректора по правовым, кадровым и организационным вопросам.

Названо имя человека, который заменит Дуюна на посту главы белгородского ЦЭБа
Узнать подробнее

Не договорились

В начале февраля группа компаний «Русагро» подала в суд на Владимира Зотова и «Русский металл». Причина иска неизвестна, но «Русагро» утверждает, что права ГК как одного из собственников «Агро-Белогорья» были нарушены.

Зотов планировал передать 25% своих долей «Русскому металлу», но сделка не состоялась по неизвестным причинам, сообщили в «Русагро». В «Агро-Белогорье» же считают, что объединение не произошло из-за разногласий в ходе переговоров.

От иска же в холдинге открестились: ГК «не имеет отношения к взаимодействию с акционерным обществом „Русский металл“».

Не смогли договориться: «Агро-Белогорье» — о несостоявшейся сделке с «Русагро»
Узнать подробнее
Читайте также:
Как «Отче наш»: мэр Белгорода рассказал, как обезопасят детей тренировки и укрытияПлатёжки ЖКХ изменились для жителей БелгородаМэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
#Общество#Белгородская область#Итоги#Белгород#Итоги дня#Александра Склярова
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22