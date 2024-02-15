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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

15 февраля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
Представители отечественного малого и среднего бизнеса, производящие одежду, обувь, ткани и другие товары для модной индустрии, привлекли в минувшем году 35,9 млрд рублей.

Они были получены при помощи поручительств и льготных кредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По отношению к 2021 году был зафиксирован более чем двукратный рост запросов на льготное финансирование. В сравнении с 2022-м рост составил 44%, пишет ТАСС.

В тройке лидеров по объёму привлечения средств Москва — 7,16 млрд рублей, Подмосковье — 4,26 млрд, Ивановская область — 3,9 млрд.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что параллельно с интересом к российским брендам одежды растёт и запрос предпринимателей, изготавливающих её, к льготному кредитованию.

Финансовая поддержка, по словам Исаевича, включает в себя инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования. Помимо этого, существует спецпроект КМСП «МСП шьёт», созданный для поддержки отечественных брендов.

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