Почти 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Они были получены при помощи поручительств и льготных кредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
По отношению к 2021 году был зафиксирован более чем двукратный рост запросов на льготное финансирование. В сравнении с 2022-м рост составил 44%, пишет ТАСС.
В тройке лидеров по объёму привлечения средств Москва — 7,16 млрд рублей, Подмосковье — 4,26 млрд, Ивановская область — 3,9 млрд.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что параллельно с интересом к российским брендам одежды растёт и запрос предпринимателей, изготавливающих её, к льготному кредитованию.
Финансовая поддержка, по словам Исаевича, включает в себя инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования. Помимо этого, существует спецпроект КМСП «МСП шьёт», созданный для поддержки отечественных брендов.