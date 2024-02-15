Названы районы, в которых белгородцы дольше всего ждут записи на приём к врачу

Также возникают проблемы с записью на приём к узкопрофильным специалистам. Издание попыталось записаться на приём к кардиологу. Записаться на приём в течение одного или двух дней можно только к врачам в девяти районах. Это Белгород, Борисовский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский и Ровеньской районы, а также Валуйский, Грайворонский и Староосколький округа.