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Posted Вчера, 11:16

Published Вчера, 11:16

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Больница

Названы районы, в которых белгородцы дольше всего ждут записи на приём к врачу

15 февраля 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Больница

В некоторых районах белгородцы с трудом могут попасть на приём к кардиологу

Go31 через сервис «Электронная регистратура» изучил очереди к врачам в больницах Белгородской области. Журналисты прошлись по записям к терапевтам и кардиологам. Выяснилось, что быстро попасть на приём получится не у всех жителей области.

По информации издания, в большинстве районов проблем с записью к терапевту нет. Попасть к врачу можно в течение дня. Однако в Яковлевском горокруге попасть на приём жители смогут только после 28 февраля, а в Старом Осколе запись доступна только через два дня.

Похожая ситуация — в Ивнянской районной больнице. Пациентам предлагают записаться в лист ожидания, потому что свободных мест для записи на ближайшее время нет.

Также возникают проблемы с записью на приём к узкопрофильным специалистам. Издание попыталось записаться на приём к кардиологу. Записаться на приём в течение одного или двух дней можно только к врачам в девяти районах. Это Белгород, Борисовский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский и Ровеньской районы, а также Валуйский, Грайворонский и Староосколький округа.

В течение недели к кардиологу можно попасть в Алексеевском округе, Белгородском и Красненском районах.

Больше недели на приём к врачу не смогут попасть жители Волоконовского и Чернянского районов, а также Губкинского, Новооскольского и Яковлевского округов. В муниципалитетах придётся ждать записи от 14 до 20 дней.

На момент проверки не оказалось свободных окон или приёма у врачей в Вейделевском, Красногвардейском, Прохоровском и Ракитянском районах, а также в Шебекинском округе.

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#Белгородская область#Медицина#Кардиолог#Поликлиника#Белгород#Алина Харина#Запись к врачу#Электронная регистратура#Терапевт
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