Названы районы, в которых белгородцы дольше всего ждут записи на приём к врачу

Posted Вчера, 11:16
Published Вчера, 11:16
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По информации издания, в большинстве районов проблем с записью к терапевту нет. Попасть к врачу можно в течение дня. Однако в Яковлевском горокруге попасть на приём жители смогут только после 28 февраля, а в Старом Осколе запись доступна только через два дня.
Похожая ситуация — в Ивнянской районной больнице. Пациентам предлагают записаться в лист ожидания, потому что свободных мест для записи на ближайшее время нет.
Также возникают проблемы с записью на приём к узкопрофильным специалистам. Издание попыталось записаться на приём к кардиологу. Записаться на приём в течение одного или двух дней можно только к врачам в девяти районах. Это Белгород, Борисовский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский и Ровеньской районы, а также Валуйский, Грайворонский и Староосколький округа.
В течение недели к кардиологу можно попасть в Алексеевском округе, Белгородском и Красненском районах.
Больше недели на приём к врачу не смогут попасть жители Волоконовского и Чернянского районов, а также Губкинского, Новооскольского и Яковлевского округов. В муниципалитетах придётся ждать записи от 14 до 20 дней.
На момент проверки не оказалось свободных окон или приёма у врачей в Вейделевском, Красногвардейском, Прохоровском и Ракитянском районах, а также в Шебекинском округе.