Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород

Гладков перечислил разрушения после обстрела Белгорода 15 февраля

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Над столицей региона и Белгородский районом сбили 14 воздушных целей. В домах выбиты окна, повреждены заборы и кровля, осколками посекло автомобили, пострадал магазин и территория промпредприятия, сообщил Вячеслав Гладков.