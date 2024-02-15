bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2024, 11:07

Published 15 февраля 2024, 11:07

Modified 15 февраля 2024, 11:09

Updated 15 февраля 2024, 11:09

Магазин, семь домов и пять многоэтажек пострадали при атаке на Белгород

15 февраля 2024, 11:07

Гладков перечислил разрушения после обстрела Белгорода 15 февраля

Сюжет
Новости Белгорода
Над столицей региона и Белгородский районом сбили 14 воздушных целей. В домах выбиты окна, повреждены заборы и кровля, осколками посекло автомобили, пострадал магазин и территория промпредприятия, сообщил Вячеслав Гладков.

15 февраля над Белгородом и районом сработала система ПВО. Было сбито 14 украинских реактивных снарядов.

В городе в результате атаки зафиксировали разрушения в семи частных домах. Там выбило окна, повредило кровлю и заборы.

Помимо этого, в пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбиты окна. Пять автомобилей посекло осколками.

Также повреждён один магазин. Кроме того, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий.

Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков назвал число погибших и раненых в результате атаки на БелгородУдарили «Вампиром»: над Белгородской областью сбили 14 реактивных снарядовБелгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре после взрывов над Белгородом
#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика